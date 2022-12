Sang-hyun et Dong-soo les connaissent bien: ces deux hommes récupèrent les bébés déposés dans la boîte à côté de l’église de leur village, et les revendent ensuite à des couples cherchant à adopter. Une pratique aussi lucrative qu’illégale qui va être mise à mal quand une mère, ayant changé d’avis, revient le lendemain récupérer son nourrisson, et découvre le pot aux roses. Elle décide alors de les accompagner aux "entretiens" des futurs parents potentiels.

Un road-trip improbable se met en place ainsi à travers plusieurs villes de Corée du Sud ; mais ce que le trio ignore, c’est que deux policiers ont flairé l’embrouille, et suivent leur voyage à la trace…

Ce qu’on en pense

Palme d’Or en 2018 avec Une affaire de famille, le japonais Kore-Eda (Nobody Knows) signe son premier film en Corée – et y invite Song Kang-Ho l’acteur légendaire de Parasite pour l’occasion, pour un récit qui, là encore, tourne autour de la famille. Celle qu’on (se) recompose, celle qu’on choisit.

Et comme à son habitude, le maestro japonais infuse ses drames familiaux d’une douce amertume, adoucissant avec humour et tendresse les peines intérieures de ces personnages un peu paumés.

Drame de Hirokazu Kore-Eda. Avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang et Doona Bae. Durée: 2 h 09.