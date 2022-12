Drôle de scène, lundi soir, à Liège. En effet, des activistes du collectif “Pasta la Pub” ont cuisiné un repas en détournant l’électricité destinée à l’éclairage d’un panneau publicitaire. Cette action vise à dénoncer le gaspillage énergétique lumineux des publicités et à réclamer l’interdiction d’éclairer (ou rétro-éclairer) tout dispositif publicitaire visible depuis l’espace public.

2. CONSO | Smartphones, tablettes : les compagnies d’assurances sensibilisent au risque d’incendie

Tant du côté du SPF Intérieur que d’Assuralia, on n’est pas en mesure de chiffrer le nombre d’incendies causés par un appareil électronique en charge mais le phénomène a pris suffisamment d’ampleur pour que la Sécurité civile organise des campagnes de sensibilisation. La première, en 2021, ciblait smartphones et tablettes. La seconde, menée l’automne dernier, visait les utilisateurs de trottinettes et vélos électriques.

3. MONDE | Sarko écouté : « micro » affaire, maxi dossier

L’ancien président français est jugé en appel après avoir été condamné une première fois dans l’affaire dite " des écoutes ", qui n’est pas sa seule casserole judiciaire.

Alors que les 21 écoutes n’avaient pas été diffusées en première instance, celles-ci seront entendues cette fois-ci. "Je m’expliquerai sur chacune des écoutes" a promis l’ancien président, qui en conteste toujours la légalité. "Quand on est innocent, on est indigné. Je viens ici défendre mon honneur qui a été bafoué dans des conditions invraisemblables. Je viens convaincre la Cour que je n’ai rien fait."

Il n’est pas dit que la Cour blanchisse l’ancien président. Ce pourrait même être pire.

4. CULTURE | 24 livres pour patienter jusqu’à Noël: voici le calendrier de l’avent avec nos chroniques

Pour attendre Noël, sans (trop) se gaver de chocolat, on vous propose une sélection de livres pour enfants, ados et jeunes adultes qui devraient vous permettre de patienter jusqu’au 25 décembre.

5. RÉGIONS | La Wallonie picarde, une terre d’accueil pour l’habitat léger ?

Ces dernières années ont vu l’émergence d’un nouveau type de logements pour les citoyens à la recherche d’un retour à l’essentiel et d’un mode de vie plus sain et respectueux de l’environnement.

Les yourtes, tiny houses, roulottes, containers et autres cabanes prennent de plus en plus de place dans notre paysage. Aujourd’hui, plus de 25 000 personnes occupent ces résidences alternatives en Wallonie.

Face à cette tendance, il a fallu poser des balises législatives. Depuis le 1er septembre 2019, la notion d’habitat léger est reconnue et encadrée par le Code wallon du logement et de l’habitat durable.

À Belœil, les autorités communales montrent un esprit d’ouverture au sujet de l’installation de yourtes, tiny houses… pour autant que le cadre légal soit respecté.

6. RÉGIONS | Marcel illumine Hamoir avec ses décorations de Noël (photos) & vidéo)

Accompagné de son fils et de ses petits-enfants, Marcel Corman admire la décoration de Noël installée sur la façade de sa maison située le long de l’Ourthe. "C’est magnifique, s’exclame Alexandra. On voit la maison de loin. Elle ressemble à mon grand-père, elle est pleine de couleurs." "Et elle est aussi pétillante", renchérit son frère, Thomas.

Et il y avait effectivement de quoi être admiratif. Sur la façade, les guirlandes se promènent entre les pères Noël, les bonhommes de Neige, les ours polaires et les cerfs. "Ça, tu n’en trouveras pas d’autres en Belgique, explique-t-il en désignant un père Noël gonflable. C’est ma petite-fille qui me l’a ramené des États-Unis."

7. RÉGIONS | À l’origine des marchés de Noël en Belgique, Eupen fête ses 50 ans

Contrairement à ce qu’on affirme en cité ardente, le plus vieux marché de Noël du pays ne se situe pas en bord de Meuse… Mais bien en bord de Vesdre et de Helle, à Eupen. En 1972, Robert Schaaf (décédé en février 2011), alors jeune président du Syndicat d’Initiative d’Eupen, débarque avec deux idées révolutionnaires: le premier cortège de la Saint Martin et le marché de Noël.

8. RÉGIONS | Hesbaye : MonBonCoin pour inciter à acheter ses cadeaux de Noël en circuit court

Le GAL Jesuishesbignon.be lance une campagne afin de sensibiliser les habitants à acheter leurs cadeaux de fin d’année auprès des commerçants et artisans de la région.

9. SPORT Coupe du monde: pourquoi le Maroc a le plus large soutien populaire au Qatar

Il n’y a pas qu’à Bruxelles que les Marocains font la fête. À Doha aussi. Depuis le début du tournoi, nous avons eu la chance d’assister à une quinzaine de matchs. Et si on doit être honnête, ce sont les fans des Lions de l’Atlas qui nous ont le plus impressionnés par l’ambiance oppressante qu’ils ont mise dans le stade, face à la Belgique, notamment. Déjà nombreux lors de leur match d’ouverture face à la Croatie, les supporters marocains ont profité des aides au financement du voyage de certains sponsors et politiques pour rejoindre les 20 000 expatriés marocains qui vivent au Qatar. Lors du dernier match, face au Canada, pas moins de 16 avions ont parcouru les 7 000 kilomètres qui séparent Casablanca de Doha.

10. SPORT | Coupe du monde: l'Espagne retombe-t-elle dans ses vieux travers?

Étouffer progressivement son adversaire, l’empêcher de respirer et couper sa circulation pour ensuite tenter de l’achever. Est-ce la technique utilisée par les serpents constricteurs comme l’anaconda ou le boa ? Ou parle-t-on de la tactique footballistique de Luis Enrique avec la Roja ? Les deux sont comparables… à la différence près que l’anaconda ne loupe quasiment jamais ses proies…