Smartphones, tablettes : les compagnies d’assurances sensibilisent au risque d’incendie

Un assuré ainsi averti sera-t-il indemnisé en cas de sinistre s’il a laissé charger plusieurs ordinateurs et téléphones la nuit en son absence ? "E n cas d’incendie consécutif à un usage inapproprié, les compagnies d’assurances indemniseront quand même leurs assurés sinon on n’interviendrait pas pour bon nombre de sinistres, rassure Peter Wiels, du département communication d’Assuralia. On est dans une situation analogue à celle d’un incendie provoqué par un mauvais entretien de la cheminée. L’assuré est tenu légalement de faire ramoner le conduit de cheminée tous les X temps. S’il ne le fait pas, l’assurance interviendra quand même en cas de sinistre. Les compagnies d’assurances ne remplacent pas la police ou les autorités, elles formulent des recommandations de bonne pratique pour sensibiliser leurs affiliés et éviter ainsi ce type d’accident".

Le risque d’incendie pourrait encore augmenter avec l’arrivée dans les foyers de batteries plus puissantes, destinées à stocker l’électricité produite par les panneaux solaires.