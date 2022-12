Résidence Château de Lorette à Visé : avis défavorable du fonctionnaire délégué

L’enquête publique a récolté une pétition et de nombreuses réclamations de riverains qui ne veulent pas de ce projet en “rupture totale avec le bâti existant”, qui apporterait “une surdensité de population à l’hectare, et une explosion de la circulation routière en zone inappropriée”. Le SPW Mobilité et Infrastructure a également remis un avis défavorable dû à la sortie piétonne sur la N604 pour des raisons de sécurité. La Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles (CRMSF) a fait de même pour le manque de précision concernant la conservation de l’espace vert. Au terme de son analyse, le collège a toutefois décidé de rendre un rapport favorable.

Stop Béton

Le fonctionnaire délégué de la Région Wallonne, qui vient de remettre un avis défavorable, propose de refuser le permis. La densité envisagée est jugée excessive et l’emprise au sol des constructions projetées trop importante “pour maintenir les ouvertures paysagères”. Par ailleurs, “le bâtiment A ne s’implante pas en lien avec la rue de Dalhem et est trop proche du bâti existant. Le bâtiment D n’a pas lieu d’être, il doit être supprimé”. Le fonctionnaire pointe également une mauvaise accessibilité du site, ou l’incapacité d’absorber l’entièreté du stationnement, ou un mur de soutènement de 8 m posant un impact visuel…

”Stop Béton”, groupe citoyen nouvellement constitué, dit espérer “que cet avis défavorable du fonctionnaire délégué et ses motivations amèneront bourgmestre et échevins à reconsidérer leur position favorable tant par souci du respect d’un bon aménagement des lieux que pour maintenir la sécurité sur la rue de Dalhem. Et cela d’autant plus que si le permis est octroyé, la responsabilité de la commune pourrait être engagée par la suite si des problèmes de chantier ou le caractère dangereux de l’accès entraînaient un ou plusieurs accidents”.

Reste à savoir si le collège, qui doit rendre sa réponse d’ici fin décembre, suivra l’avis du fonctionnaire délégué et des riverains…