S’implanter durablement sur le marché japonais se mérite, tant il faut faire preuve de patience. S’il est compliqué de nouer des liens commerciaux au pays du Soleil-Levant, les sociétés belges ne sont cependant pas en reste. À l’échelon wallon, six entreprises viennent d’ailleurs de signer des contrats avec leurs partenaires nippons ce lundi, à Tokyo, dans le cadre de la mission économique belge.

Avec trois précieux sésames en poche, Neobulles, active dans la production et la distribution de boissons, occupe indéniablement le haut du classement. "Nos produits ont connu un vrai boom au Japon durant la crise du Covid. L’interdiction de la vente d’alcool dans le pays, pendant cette période, a été bénéfique pour nos vins et bières non alcoolisés", avancent Anne et Philippe Stassen, patrons de l’entreprise hervienne qui commercialise notamment la marque Vintense et la Bière des amis. Cette décision des autorités japonaises, visant à limiter les contacts sociaux, a permis de doubler les ventes de bières sans alcool. "Cette interdiction nous a ouvert pas mal de portes ! C’est particulièrement vrai pour la version sans alcool de la Bière des amis, qui a été lancée en 2020."

Une relation de confiance

Ce succès s’explique sans doute également par l’intérêt de l’archipel nippon pour nos produits alimentaires, jugés qualitatifs. En matière d’exportations, le secteur occupe ainsi la troisième place (38,4 millions€) du podium wallon, derrière l’industrie pharmaceutique (137,1 millions€) et les métaux communs (69,2 millions€). Mais cette réputation ne suffit pas pour se faire une place. "Pour intégrer le marché japonais, la patience est vraiment le maître mot", souligne Philippe Stassen. L’entreprise n’en est pourtant pas à son coup d’essai : chaque année, elle écoule pas moins de 550 000 bouteilles au Japon qui est son deuxième partenaire pour le grand export, juste après le Canada.

"C’est une relation qu’il faut vraiment entretenir. Quand on vient ici, on est pris en charge tout au long de notre séjour, du début à la fin, ajoute Anne Stassen. Nos partenaires s’attendent donc à recevoir le même accueil en Belgique." Père et fille évoquent encore une grande exigence en termes de qualité de produits, de même qu’une certaine loyauté, qui peut parfois être compliquée à gérer. "La relation de confiance avec nos partenaires japonais est capitale. Cela peut même devenir un peu “ touchy“ lorsqu’on entre en contact avec d’autres entreprises, car il y a toujours cette notion de fidélité qui doit rester présente."

Des bières wallonnes sur la Japan Airlines

Grâce à la signature de nouveaux contrats avec différents distributeurs, Neobulles confirme et renforce sa présence en terre nipponne. L’entreprise familiale pourra notamment intégrer le réseau des stations-service le long des autoroutes japonaises, grâce à ses boissons sans alcool. "Depuis le 1er décembre, nos vins sans alcool sont également sur les lignes de la Japan Airlines. Intégrer cette compagnie aérienne, pour nous, c’est vraiment la consécration!" se réjouit Philippe Stassen.

Malgré un contexte difficile en raison de la flambée des prix, l’entreprise entend doubler ses volumes de production dans les cinq prochaines années. "Le fait que les boissons sans alcool ne soient pas taxées est un avantage. Et puis, depuis le Covid, ces produits représentent une vraie tendance au Japon. Même si 2023 s’annonce compliquée, je reste optimiste pour la suite."