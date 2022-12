Le futur nouveau contrat de gestion de la RTBF menace le pluralisme de la presse francophone belge

Leur reproche: le projet de contrat de gestion 2023-2027 de l’opérateur public institue le fait que la RTBF puisse développer une activité de presse écrite sur son site internet. On y trouve par exemple cette phrase, en page 9: "Toucher tous les publics signifie que les contenus doivent pouvoir être vus, entendus et lus par le plus grand nombre de personnes."

Les grands patrons de la presse écrite belge francophone n’en reviennent pas.

"La presse écrite en ligne ne peut pas être une activité connexe de l’audiovisuel, martèle François le Hodey. Il faut que cette activité soit clairement accessoire sur les sites d’information de la RTBF."

Ils avaient déjà insisté sur ce point lors d’une conférence de presse en mai dernier, ainsi que lors de leur audition devant le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais sans être entendus, donc. Pourquoi ? Bernard Marchant a sa petite idée. "Ce sont les juristes de la RTBF qui rédigent eux-mêmes le contrat de gestion qu’ils vont ensuite devoir appliquer . Après, c’est validé par un conseil d’administration où tous les partis au pouvoir sont représentés. Il n’y a pas d’esprit critique."

Bernard Marchant et François le Hodey avancent qu’il n’y a qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles que cela se passe comme ça. "Dans le contrat de gestion de la VRT, le focus est mis sur l’audiovisuel. Et c’est pareil en France."

Aucun impact

Ce qui étonne les éditeurs, c’est que plusieurs instances - la Commission européenne, le tribunal du commerce de Charleroi ou même le CSA – ont déjà pointé ce problème de distorsion de la concurrence ces dix dernières années. Mais cela n’a eu aucun impact. "Dans son rapport du 16 décembre 2021, le CSA note que la RTBF a une liberté presque totale dans le déploiement de son offre sur le net. Mais cela n’a donné lieu à aucun grief, aucune sanction" avance Bernard Marchant.

Or, il en va de la viabilité économique de la presse écrite francophone belge, qui tente tant bien que mal de convaincre le public de se tourner vers un abonnement numérique. Le hic, c’est que cette transition est lente. Et elle l’est d’autant plus si les lecteurs peuvent trouver les mêmes informations en accès gratuit sur le site de chaîne publique, financée par une confortable dotation – majorée chaque année – de 301 971 830 euros de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et donc par nos impôts. Il en va aussi du maintien du pluralisme de la presse francophone belge. Si le développement d’informations en ligne continue d’être non-rentable pour les éditeurs, des concentrations entre les derniers titres de la presse francophone risquent encore de se produire. "Il faut nous laisser le temps de réussir la transition, mais on découvre un projet de contrat de gestion qui fait tout l’inverse", selon les patrons de presse.

Procédures juridiques

Les éditeurs demandent donc au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de ne pas accepter ce contrat en l’état et de procéder à une série de modifications qui rendent l’exploitation d’information en ligne accessoire et en lien direct avec le contenu audiovisuel proposé par le service public. Sans quoi, les éditeurs déclarent qu’ils seront dans l’obligation de relancer des procédures juridiques.

"Si le message du régulateur et du politique reste de dire que la presse écrite en ligne doit être gratuite, alors on s’adaptera, soit en développant des médias de niche payants, et donc accessibles à un nombre limité de personnes, soit, si on veut rester généraliste, en passant à des modèles économiques de type 7sur7, 20 Minutes ou Metro", expose Bernard Marchant, qui brandit aussi une menace sur l’emploi. Si rien ne change, les éditeurs de presse écrite seront dans l’obligation d’ici cinq ans de se séparer de 50% des 600 journalistes qui travaillent actuellement dans le secteur.

Le dialogue est donc plus que nécessaire.

