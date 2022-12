Le procès des attentats de Bruxelles s’est ouvert ce lundi matin.

Des explosions avaient fait 32 morts et des centaines de blessés, le 22 mars 2016, dans une station de métro et à l’aéroport. Neuf accusés comparaîtront. L’un d’eux doit répondre de participation aux activités d’un groupe terroriste, les autres sont également poursuivis pour assassinats et tentatives d’assassinat dans un contexte terroriste. Un dixième accusé est quant à lui présumé mort.

Mercredi, 36 jurés (12 effectifs et 24 suppléants) ont été retenus. Ce lundi, après un "faux départ" en octobre en raison de l’inadéquation du box des accusés, la cour d’assises s’élancera donc dans le plus long marathon de son histoire, annoncé pour six à neuf mois d’audience.

2. Déploiement de police à Presles: la personne retranchée s’est rendue

Ce lundi matin, la rue Belle Vue à Presles est bloquée à la circulation. De nombreux véhicules de police et la présence d’hommes lourdement armés aux fusils d’assaut inquiètent les riverains.

L’intéressé s’est rendu et l’intervention policière est terminée. Il était retranché chez lui.

3. Météo en Belgique ce lundi: alerte jaune aux routes glissantes en Wallonie et à Bruxelles

L’Institut royal météorologique (IRM) a émis lundi matin une alerte jaune aux conditions glissantes dans plusieurs régions du pays, dont l’ensemble de la Wallonie et Bruxelles. L’avertissement vaut de 06h00 du matin lundi à 9h00 mardi.

Ce code couleur prévoit des chutes de neige fraîche de 1 à 5 cm en l’espace de 6 heures ou de 5 à 10 cm en 24 heures, ou encore la formation de plaques de verglas (très) localisées, explique l’IRM.

4. Le YouTubeur Norman Thavaud est en garde à vue

“Norman fait des vidéos” a été placé en garde à vue, ce lundi 5 décembre 2022, dans le cadre d’une enquête préliminaire confiée à la brigade de protection des mineurs. Il est interrogé sur des faits de corruption de mineurs et de viol, impliquant plusieurs jeunes femmes.

L’animateur télé Jean-Marc Morandini a, lui, été condamné lundi par le tribunal correctionnel de Paris à un an de prison assorti d’une période de sursis probatoire de deux ans pour "corruption de mineurs" sur trois adolescents entre 2009 à 2016, lors d’échanges électroniques et d’un casting à son domicile.

Enfin, le procès en appel pour corruption et trafic d’influence de Nicolas Sarkozy dans l’affaire des "écoutes" s’est ouvert lundi à Paris en présence de l’ancien président, rejugé avec son avocat historique Thierry Herzog et l’ex-magistrat Gilbert Azibert.

5. Kévin et Jonathan Borlée annoncent la date de leur retraite

Les jumeaux Kévin et Jonathan Borlée, figures emblématiques de l’athlétisme belge et international, ont annoncé lundi vouloir mettre un terme à leur carrière après les Jeux Olympiques de Paris en 2024.