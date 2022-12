Dans la tête d’un mystérieux flic infiltré

Cet acteur australien est donc habitué aux seconds rôles à Hollywood depuis une vingtaine d’années. Il revient aujourd’hui dans son pays natal, avec The Stranger, un thriller poisseux réalisé par son compatriote Thomas M. Wright ( Top of the lake).

Joel Edgerton y incarne Mark, un flic en mission d’infiltration pour débusquer un psychopathe tueur d’enfant. Quand on vous dit que c’est poisseux, on ne mâche pas nos mots. Cette enquête inspirée d’un fait divers réel installe une tension, une atmosphère sombre faite de cauchemars et de froides réunions opérationnelles.

Des ramifications complexes

"J’ai d’abord perçu le film comme une affaire criminelle. Vous savez, j’ai grandi en regardant beaucoup d’histoires de crimes, se souvient Joel Edgerton. Puis, au fur et à mesure du développement du script, ma perception a changé. Je me suis focalisé sur l’étendue de cette investigation, sur le fait qu’elle devient suffocante et compliquée."

The stranger est en effet davantage un thriller psychologique qui joue sur l’ambiance qu’une véritable enquête policière avec indices à épingler.

Joel Edgerton a donc tenté de comprendre les motivations de son personnage. Ce flic qui tente d’établir une relation de confiance avec un marginal pour résoudre un crime. Le meurtre crapuleux d’un enfant, en l’occurrence. De quoi déstabiliser notre gaillard.

"Au milieu du tournage j’ai appris que j’allais devenir père. Et là ça a pris encore une tout autre dimension. Dans cette forêt sombre, j’ai trouvé certaines choses beaucoup plus perturbantes qu’elles n’auraient pu l’être un an plus tôt."

Des gens « dont on ne sait rien »

Malgré ses tentatives, Joel Edgerton reconnaît ne pas encore tout saisir, ni de l’histoire, racontée par bribes sans ordre chronologique, ni de son personnage.

"Vous ne parviendrez jamais à comprendre quelqu’un comme Mark parce qu’il ne parle pas de ce qu’il fait. Il ne se vante pas de ses opérations. Les gars comme Mark fêtent leur réussite dans une petite pièce avec cinq personnes, ils reçoivent une médaille mais à l’abri des regards. Ce sont des gens qui font leur boulot pour qu’on capture des personnes dangereuses et que tout le monde puisse dormir la nuit. Ils en sortent abîmés. Ils souffrent, perdent peut-être la tête, leur famille."

Des héros de l’ombre, en quelque sorte. Qui renferment des secrets chargés de noirceur et des mystères aussi épais que celui de ce film.

Thriller de Thomas M. Wright. Avec Joel Edgerton et Sean Harris. Durée: 1h57. Sortie le 7/12.