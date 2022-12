Wiloo, YouTubeur français aux 500 000 abonnés: «Quand tu parles foot, tu tombes rapidement sur des Belges» (vidéo)

Peux-tu te présenter pour nos lecteurs qui ne te connaissent pas encore ?

Je ne sais pas quel est le meilleur terme pour me définir mais disons que je suis créateur de contenus sur YouTube. Je fais des analyses football. J’ai commencé par faire beaucoup d’analyses historiques. Aujourd’hui, je traite davantage de l’actualité du ballon rond, via l’angle tactique. J’essaie d’analyser le football au sens large et de partager ma passion.

Tu as franchi le cap symbolique des 500 000 abonnés sur ta chaine le 22 novembre dernier. Comment se découpe ton audience ?

Sur les 365 derniers jours, 60% de cette audience est basée en France. La Belgique arrive en deuxième position avec 6% et le Maroc suit avec 3%. Le Sénégal, le Canada, la Suisse et l’Algérie représentent chacun entre 2 et 3% de mes abonnés. J’ai également une partie de mes followers située en Côte d’Ivoire, environ 1%. Ensuite, je pense que ce sont des expatriés: Espagne 0,9%, États-Unis 1,1%, Italie 0,7%. Pour résumer, beaucoup de Français mais quasiment 40% de personnes qui n’habitent pas au sein de l’hexagone.

D’où vient ta connexion particulière avec la communauté belge francophone ?

C’est une bonne question (rires) ! J’imagine que ça a commencé par la Coupe du monde 2018, quand j’ai fait une vidéo sur les chances de la Belgique de gagner ce Mondial. Pour l’occasion, j’avais lancé une série intitulée " Objectif Coupe du monde " où je présentais les 32 sélections engagées.

Après j’ai fait deux ou trois vidéos directement liées à la Belgique. Notamment une intitulée ‘ Est-ce qu’il faut fuisionner les championnats belge et néerlandais ? ’. J’ai aussi une certaine affinité pour vos joueurs comme Kevin De Bruyne. Je ne compte pas le nombre de vidéo que j’ai consacré à son sujet. Quand tu parles de football régulièrement, avec 100 ou 200 vidéos par an, tu tombes vite sur des Belges, qui ont fait de grandes saisons. J’ai évoqué KDB mais je pense aussi à Romelu Lukaku lorsqu’il remporte la Serie A avec l’Inter Milan.

«J’apprécie ce pays et ses habitants»

Dans mon esprit, le championnat belge c’est pas mal pour aller ‘scouter’ (action d’assister à des matchs au nom d’un club pour découvrir/recruter des talents, N.D.L.R.). Dans le cadre de mes vidéos où je me mets dans la peau d’un club et réalise son mercato ( ‘Le mercato idéal du PSG’ par exemple), j’envoyais Timothy Castagne au PSG.

J’ai aussi un lien particulier avec la Belgique depuis que j’ai travaillé pour LN24 ( Les News 24). J’y faisais une petite chronique à l’époque. J’apprécie ce pays et ses habitants. L’état d’esprit est cool. Les gens ne se prennent pas trop la tête mais savent rester pros. Depuis que j’habite aux Pays-Bas, je suis encore plus proche de la Belgique. J’y passe régulièrement. Donc oui, il y a une connexion certaine. Mais j’en ai également une avec les pays de la francophonie comme le Canada ou les nations francophone d’Afrique de l’ouest et d’Afrique du nord.

Tu réalises au moins une vidéo par jour depuis le début du Mondial. Comment t’organises-tu pour assumer cette charge de travail en solitaire ?

Mon objectif est de produire des vidéos d’analyses des rencontres contenant plusieurs centaines de captures d’écran que je commente en direct et annote avec un stylo jaune virtuel. Elles doivent sortir à peu près une heure après le match.

Pour cela, je prépare un peu le terrain en amont, en faisant des recherches. Je suis le monde du football au quotidien alors ça n’est pas ce qui me demande le plus de travail. Pendant le match, j’ai un fichier Word ouvert où je prends des notes de la première à la 90e minute. Je regarde la rencontre sur mon moniteur principal et dans le même temps mon application Streamlabs OBS enregistre mon écran. À la fin de la partie, j’ai un fichier MP4 du match.

300 images analysées pour un match

Dès la fin de la rencontre, je rouvre ce fichier et je prends les captures d’écran qui m’intéressent. J’arrive souvent à 300 images à peu près en 30 minutes. Quand je les ai toutes compilées, que je connais mon conducteur et l’idée que j’ai envie de développer dans la vidéo, je commence à m’enregistrer. J’ouvre les images sur mon desktop et je les analyse. Le tout en one shot (une seule prise, N.D.L.R.) pour ne pas avoir besoin de passer sur un logiciel de montage. Je parle pendant une trentaine de minutes, j’annote etc. À la fin je dis au revoir, je clique sur ‘end recording’ et j’ai mon fichier prêt à être exporté sur YouTube. Voilà mon processus.

«Certaines vidéos sont plus travaillées a posteriori»

Ce n’est pas toujours ce que je fais. Il y a plusieurs vidéos où je passe sur mon logiciel de montage. Mon documentaire sur Carlos Ancelotti par exemple, c’est plus de 100 heures de travail avec un montage qui m’a pris des semaines. Certaines vidéos sont plus travaillées a posteriori. Mais sur mes analyses tactiques, l’enjeu est de sortir le contenu rapidement, dans la foulée du match. Mon audience n’a pas envie de voir une analyse tactique du match trois jours après. Elle veut la voir directement après le match. Il faut surfer un peu sur cette euphorie.

«C’est comme si j’avais regardé trois fois le match»

Personnellement, j’apprécie énormément l’exercice d’analyse/de décryptage à chaud. D’autant plus qu’à la fin de tout mon processus, c’est comme si j’avais regardé trois fois le match. Une première fois en direct, une seconde fois via le fichier MP4 pour extraire les screenshots et une troisième fois au moment de m’enregistrer. J’aime ce que ça produit. Je suis très très content de ces vidéos d’analyse tactique que je trouve suffisamment approfondi.

Si c’était juste moi face caméra, ça peut être ennuyeux pour l’audience. Alors que lorsque tu as les vraies images du match qui sont là, tu parles de faits. Tel joueur a réalisé telle action. Cela c’est passé de telle manière. Il y a eu tel appel dans la profondeur, tel système défensif, tel pressing. Les images sont là. Bien sûr, parfois tu peux avoir une mauvaise interprétation. Ce n’est pas impossible et c’est même probable. Je ne suis pas Pep Guardiola (rires). Il y a surement plein d’éléments que je lis à l’envers. Mais au moins la base factuelle est là et ça donne une vraie couche de vérité aux vidéos. C’est honnête intellectuellement, fun à regarder et personnellement, je progresse à vitesse grand V sur ma capacité d’analyse.

Avec quatre matchs par jour (11h, 14h, 17h, 20h) lors des deux premières journées de Coupe du monde, comment t’es-tu organisé ? Quelle est ta journée type ?

Je me réveillais généralement vers 8 heures J’avais alors environ 2 h 30 pour faire quelque chose d’autres de ma journée que travailler. L’occasion d’aller aux courses, préparer à manger, faire quelque chose d’un peu productif… Mais très vite on arrivait sur le premier match de 11 heures. À partir de ce moment-là, c’est non-stop jusqu’à une heure du matin.

Je regarde chaque match en entier. Avec le temps additionnel de ce mondial, j’ai un peu moins d’une heure entre chacun d’entre eux. Soit je décide de réaliser une vidéo dédiée à la rencontre, soit je compile les images pour une future vidéo qui englobe plusieurs matchs. Je suis aussi actif sur Twitter et ça prend du temps. C’est vraiment le tourbillon de 11 heures à 22 heures. Une fois ma dernière vidéo publiée, souvent aux alentours de 23 heures, je checke les commentaires, je réponds à deux trois personnes et je m’organise pour le lendemain. L’adrénaline de la journée redescend un peu.

Sur ce mondial je me couche vers 1 h 30 ou 2 heures avec un réveil à 8 heures le lendemain. C’était des nuits assez courtes. Mais on commence à avoir des petites pauses avec cette troisième journée de phase de groupe. J’ai fait ma première nuit depuis longtemps, je me suis réveillé juste avant notre entretien et c’était agréable (rires).

Justement, comment fais-tu pour les matchs de cette troisième journée qui se disputent en simultanés ?

Je suis en double écran. Par exemple, pour la dernière journée du groupe A, j’avais Pays-Bas - Qatar sur un écran secondaire mais je regardais principalement Équateur - Sénégal. Je parle un peu du match le moins important mais je me concentre à 90% sur le match clef. La promesse c’était que tous les matchs de cette Coupe du monde soient analysés et j’ai quand même envie de tenir cet engagement.

Est-ce que les périodes de grandes compétitions (Euro, Coupe du monde) sont des moments où tes vues et tes abonnés augmentent ?

Sur l’Euro 2021 c’était pas mal mais pas si significatif que ça par rapport à des grosses périodes de Ligue des champions. Par contre sur la Coupe du monde, au niveau des vues, oui ça a augmenté. Sur les 28 derniers jours, la chaine à fait 6 milions de vues. Normalement, on est plus sur 1,5 ou 2 milions de vues par mois. On est quasiment sur un triplement du volume classique. Mais c’est aussi dû au nombre de vidéo qui est lui aussi plus important. Le nombre de vues a sans doute augmenté malgré tout, notamment quand je vois celle sur France-Australie (260 000 vues) et Équateur-Qatar (200 000 vues). Mais c’est surtout les 30 vidéos sorties ce mois-ci qui font la différence.

Tu évoques souvent le groupe F, «celui de la francophonie avec le Canada, le Maroc et la Belgique», comme l’un des plus excitants. Qu’en as-tu pensé ?

Le Canada: «l’une des équipes les plus sympas»

Faisons équipe par équipe. J‘attendais beaucoup le Canada à ce Mondial et je n’ai pas été déçu. C’est l’une des équipes les plus sympas à regarder. Que ce soit contre la Belgique ou contre la Croatie, malgré leur défaite 4-1. Les Canucks ont réalisé des matchs vivants, animés et plaisant à suivre. Je suis content de ce qu’ils ont montré mais déçu pour eux qu’ils n’aillent pas plus loin.

Maintenant il y a des choses à conserver et d’autres à reconstruire. Quand tu vois les performances d’Atiba Hutchinson, 39 ans, au milieu de terrain contre la Croatie, notamment en transition défensive ou dans les grands espaces, c’était vraiment compliqué. Et, si tout le monde connaissait Alphonso Davies, pas mal de gens ont découvert Tajon Buchanan (joueur du Club Bruges, N.D.L.R.) de l’autre côté qui a fait une super Coupe du monde. Il y a de la promesse mais c’est assez inexpérimenté pour gagner un match de Coupe du monde.

Le Maroc: «le mini Brésil»

J’attendais le Maroc. Je les présentais comme le mini Brésil, c’est-à-dire une sélection avec beaucoup de qualités techniques individuelles. J’avais peur que collectivement ça ne marche pas très bien mais finalement ça c’est bien passé. Quand tu vois le secteur offensif avec Hakim Ziyech et Sofiane Boufal pour la créativité, les latéraux Noussair Mazraoui et Achraf Hakimi, l’une des meilleures paires du Mondial ou encore les deux défenseurs centraux Romain Saïss et Nayef Aguerd, qu’est-ce que c’est solide pour l’instant. Super-début de Coupe du monde pour eux.

La Croatie: «ils ont l’expérience des grands rendez-vous»

La Croatie m’a déçu lors de son premier match contre le Maroc. Surtout quand tu as un milieu de terrain aussi spectaculaire que Luka Modric, Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic. Ça manquait de profondeur. Mais la Croatie reste un beau morceau. En plus de leur qualité technique et de leur mental, ils ont l’expérience des grands rendez-vous contrairement à des équipes comme le Canada, déjà satisfait d’être au Mondial. La Croatie reste aussi sur une finale de Coupe du monde. Dans son idée elle fait partie des cadors, des prétendants même si personne ne les met là.

Que penses-tu des Diables rouges ? (Question posée avant leur élimination de ce jeudi 1er décembre, N.D.L.R.)

Lire: Le YouTubeur Wiloo donne son avis sur les Diables rouges et leur match de ce jeudi contre la Croatie (vidéo)

À l’instant T (mercredi 20 décembre, 11h), qui vois-tu gagner la Coupe du monde ?

Mon trio de favoris se compose du Brésil, de la France et de l’Espagne. Le Brésil a évidemment un super effectif mais c’est aussi très solide. Tite semble avoir trouvé l’équilibre. Je ne voyais pas la France aussi haute avant le début de la Coupe du monde. On était tous très inquiet. Mais je pense que c’est la mentalité française classique. Si on n’est pas inquiet avant, on ne la gagne pas. Si on est trop confiant, on sort au premier tour (rires). J’ai trouvé les Bleus vraiment séduisants, équilibrés et tranchants. Enfin, l’Espagne qui a tapé dans les yeux de tout le monde, surtout après leur victoire 7-0 face au Costa Rica. Ils étaient top à l’Euro 2021. Je pense que tout le monde l’a un peu oublié mais contre l’Italie, en demi-finale, c’est la meilleure équipe. C’est une sélection qui joue comme un club. Ça manque peut-être de tueurs devant.

Sur le Portugal: «Je pense qu’ils sont un peu handicapés par la présence de Cristiano Ronaldo»

En mention complémentaire, je trouve que le Portugal c’est top 4 pour moi. De supers qualités individuelles. Collectivement, c’est de plus en plus solide. Bien sûr, ça n’est pas parfait. Je pense qu’ils sont un peu handicapés par la présence de Cristiano Ronaldo. Ça, je ne sais pas s’il faut le publier (rires). Ce n’est pas la meilleure solution dans le jeu. Mais bon, c’est normal. Tu ne peux pas créer de problèmes diplomatiques. Sinon disons l’Argentine, que je mettais tout en haut avant la compétition. Elle a subi un petit déclassement. Et enfin, l’Angleterre qui sera difficile à battre avec ses talents offensifs, même si avec Gareth Southgate ce n’est pas top.

Avec le rythme intense de ce Mondial, comment envisages-tu la suite ?

Je suis en total régal en ce moment même si le programme est soutenu. Déjà, c’est sympa d’avoir un programme clair. C’est plus difficile quand tu dois te creuser la tête pour trouver des idées de sujets. Là, disons que les angles et les sujets s’imposent. C’est juste un ‘kiff’ de regarder les matchs de la Coupe du monde du début à la fin. Il n’y a aucun risque de burn-out en ce moment.

Une fois la fin de la compétition, c’est les vacances de Noël. Je vais surement prendre 10 jours ou deux semaines de break. Au niveau de mon audience, il va y avoir une petite retombée de l’intensité et les gens ne vont plus avoir envie d’entendre parler de football pendant facilement une ou deux semaines. Même janvier, c’est toujours un moment un peu plus calme dans le football de club. Une pause assez facile à prendre finalement. Mais comme disent les footballeurs, on n’en est pas encore là, pour l’instant je prends match après match (rires).