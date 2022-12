Le Téléthon 2022 en 3 moments

1. L’ouverture Depuis 2004, c’est le duo formé par Sophie Davant (présente depuis 1998) et Nagui qui s’occupe de la présentation. Ils ouvriront donc très officiellement le "bal" ce vendredi à 18 h 40, sur l’antenne de France 2. Un peu plus d’une heure de direct lors de laquelle ils seront accompagnés du parrain de cette édition 2022 – le plus jeune de l’histoire de la manifestation solidaire – Kev Adams. Un passage de témoin aura lieu avec son devancier (Soprano) tandis que les présences de Patrick Fiori, Kendji Girac et Gims sont aussi annoncées. La suite, vendredi, se déroulera sur France 3 avec, à 21 h 10, un show présenté toujours par Sophie Davant, ici aidée de Cyril Féraud, et consacré au spectacle vivant, au cirque et à la magie.

2. Chut, ça joue Mine de rien, le Téléthon entend toucher plus largement, et notamment les "gamers", ces accros aux jeux vidéo moins intéressés par la télévision linéaire. Le 11 novembre, ce sont ainsi plus de 150 gamers et streamers qui se sont réunis à la Cité des sciences et de l’industrie, à Paris, et sur la chaîne Twitch du Téléthon pour 50 heures de stream non-stop au profit de la cause. Un résumé de l’événement, présenté par Samuel Étienne, sera proposé dès 0 h 30 – plutôt pour les insomniaques donc – sur France 2.

3. Une clôture qui vole haut La soirée de clôture sera, bien sûr, pour samedi soir. Avec, dès 21 h, une Grande Fête diffusée sur France 2 à laquelle participeront notamment Arthur Bauchet, triple médaillé paralympique en ski alpin, et l’astronaute Thomas Pesquet.

France 2 & 3, à partir de 18.40