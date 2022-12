Entre la fin du covid, la guerre en Ukraine, la canicule ou la crise énergétique, l’année 2022 est-elle un bon cru pour un dessinateur de presse ? Ca va, les thématiques qui durent, ça ne l’ennuie pas. "Ce sont des sujets visuels et multifactoriels, il y a plein de choses à dire. Ce qui est compliqué à dessiner, c’est par exemple une réforme institutionnelle qui dure."

L’air du temps

Et puis, on ne décide pas toujours des sujets d’actualité sur lesquels on dessine. Il y a un effet de suivisme, analyse-t-il, qui fait que si on choisit un thème un peu hors actualité, on a l’air complètement à côté de la plaque. "C’est parfois un peu frustrant. C’est un peu le grand écart entre les cours de philo (il est prof à l’École supérieure des arts Saint-Luc à Liège, N.D.L.R.) où il faut prendre du recul, relativiser et éviter la caricature." Et il y est attentif dans ses dessins et ses montages photos. "On a le droit à la mauvaise fois dans la caricature. Là avec le coupe du monde, le Quatar-bashing, c’est facile et ça marche bien. Mais c’est un point de vue européanocentré. La Belgique a été condamnée pour la façon dont elle accueille les migrants. Il y a des tas de pays qui pourraient aussi boycotter la Belgique… C’est comme un dessin auquel les gens ont réagit en disant, mais c’est quoi cette propagande pro-ukrainienne ? Ils avaient raison, ça m’a fait réfléchir et j’ai modifié le dessin."

Kanar publie peu, c’est seulement son troisième volume du genre, le dernier datait de 2019. Il préfère sélectionner des dessins plus intemporels plutôt que de structurer l’année comme un agenda.

Un dessin qui fait réagir

Un bon dessin, c’est quoi ? "C’est un dessin qui fait réagir. Qu’il provoque le rire, la réflexion, de l’émotion, de la colère… Les lecteurs attendent des dessins piquants, mais je suis parfois face à la frilosité de la rédaction. Maintenant, je sais à coup sûr ce qu’ils vont refuser, sexe et dessins scato." Il s’est fait un plaisir de mettre quelques dessins refusés dans ce recueil. Mais pas celui refusé par sa ville, Andenne, pour son bulletin communal et qui a fait le tour des réseaux, et un bon coup de pub: "dès qu’un dessin est labellisé" refusé", il marche encore plus".

Kanar, «Sinon, vous ça va ?», Kennes Éditions.