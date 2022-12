C'est en province de Hainaut qu'il y a le plus de lampes publiques inutiles : voici les communes qui en comptent le plus (carte)

Selon le service public de Wallonie, il y a plus de 37 000 lampes superflues en Wallonie. Et c'est en province de Liège, qu'on en dénombre le plus. Découvrez la situation dans votre commune.