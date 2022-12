Avocats : qu’ont-ils à gagner dans le procès des attentats?

Parmi eux, quelques-uns enchaînent les procès chronophages. Du côté de la défense, les avocats Paci, Stuyck, Eskenazi, De Taye, Gultaslar étaient déjà du procès des attentats de Paris. Pendant près de 10 mois, de manière quasiment ininterrompue, ils ont concentré leur activité professionnelle sur un seul procès. Qu’est-ce qui pousse ces amoureux du pénal à s’embarquer aux côtés de ce type de client généralement non solvables ?

« On n’est pas des rentiers de l’État »

Pas forcément le gain, on l’a compris. A priori, ce sera le tarif minimum: soit l’assistance juridique - ce qu’on appelait auparavant le pro deo. Reconnaissons que ce n’est pas cher payé pour être mis sous pression quand on défend des gars comme Abdeslam, Abrini et consorts… Le report du procès a aussi semé l’incertitude auprès d’avocats indépendants. Pour Jonathan De Taye, cette période a été pénible. "Tu libères ton cabinet pendant un an pour ce procès. Et puis tu ne sais pas prendre de dossiers: on n’est pas des rentiers de l’État. Moi, la défense d’Ali El Haddad Asufi, c’est quasiment mon unique dossier. Je préfère être en difficulté financière mais être complètement dévoué à mon client."

Paris: un soutien des avocats des parties civiles

Lors du procès des attentats de Paris, à l’initiative du bâtonnier, 10% de l’aide juridictionnelle prévue pour les avocats des parties civiles avait été reversé aux avocats de la défense. L’explication est simple, pour les avocats de victimes, le montant forfaitaire par jour d’audience était à multiplier par le nombre de clients (avec une certaine dégressivité). Généralement, les avocats de parties civiles plaident pour plusieurs clients, voire pour des dizaines.

À l’évidence, des cabinets et avocats français actifs auprès des victimes auraient correctement gagné leur vie pendant les 10 mois du procès parisien. Ce qui est impossible dans le chef d’un avocat de la défense puisqu’il ne s’occupe que d’un seul cas.

Défense: « entre 11 000 et 13 000 euros bruts »

Pour Bruxelles, "rien n’est clair comme en France", estime Stanislas Eskenazi, attaché à la défense de Mohamed Abrini. L’avocat bruxellois joue carte sur table: "à Paris, par mois, pour 5 jours par semaine, on touchait entre 11 000 et 13 000 euros bruts. Mais il faut savoir que la vie à Paris est chère, qu’on devait se loger. J’ai aussi perdu des clients sur la route… " Pour lui, le procès du 22 mars 2016 sera plus accessible "parce qu’on joue à domicile. Ma collaboratrice, Laura (Pinilla), connaît très bien le dossier et j’ai une confiance absolue en elle." Eskenazi pourra ainsi se reposer sur son associée tout en suivant en parallèle d’autres dossiers plus rémunérateurs dans le droit des affaires, le droit commercial ou fiscal.

Du côté des avocats des parties civiles, on assure que ce procès ne servira pas à renflouer largement les caisses des cabinets d’avocats. "En France, il y a une certitude totale du financement des avocats des victimes. En Belgique, c’est l’incertitude totale", analyse Guillaume Lys qui défend les victimes proches de l’association V-Europe. "Avec V-Europe, on essaye de mobiliser certaines sources de financement comme l’assurance protection juridique, l’État belge via la commission d’aide aux victimes ou encore, pour les plus précarisés, l’aide juridique."

Tant du côté de V-Europe que chez Life4Brussels, des collectifs d’avocats ont été mis en place "afin d’avoir une vraie présence au procès. " Ce qui permet ainsi aux avocats de parties civiles de se relayer et de ne pas devoir assister au procès en permanence.