Vingt-cinq ans à la présentation du JT de 19 h 30 pour François De Brigode: « C’est énorme et c’est une chance »

Vingt-cinq ans à la tête du JT de 19 h 30, c’est un fameux bail. Et ce n’était pas un plan de carrière…

Non ! Et le temps passe vite. J’ai vraiment l’impression d’avoir commencé hier. Peut-être parce que j’ai gardé un certain dynamisme et que j’ai la chance d’être toujours heureux de bosser.

En 2012, dans une interview accordée à un collègue à l’occasion de vos 15 ans de JT, vous disiez qu’une telle longévité pouvait faire fuir le téléspectateur…

Apparemment, ce n’est pas le cas… Je dis toujours qu’il y a trois choses qui peuvent motiver un changement: soit une décision personnelle, soit le public qui peut vous sanctionner et enfin des patrons qui peuvent en avoir marre de vous. Ce n’est pas le cas. Mais ce ne serait pas un drame si on me disait demain qu’il faut que j’arrête. Vingt-cinq ans, c’est énorme et c’est une chance.

J’ai plusieurs cordes à mon arc et je ne suis pas toujours le nez dans le guidon.

Le fait d’avoir pu présenter des émissions comme « Répondez à la question » puis « Jeudi en prime » en plus du JT a joué dans cette longévité ?

Évidemment ! J’ai la grande chance de pouvoir faire des choses en complément. Et même de la radio, puisque j’ai une séquence sur Classic 21 qui s’intitule Timeline. J’ai donc plusieurs cordes à mon arc et je ne suis pas toujours le nez dans le guidon. Et puis j’enseigne aussi, j’ai une passion pour la photo et pour la vie…

En 2012, vous citiez des candidats pour vous remplacer: Nathalie Maleux, Julie Morelle, Hadja Lahbib, Ophélie Fontana, Jonathan Bradfer. Aujourd’hui, vous rajouteriez qui ?

Sacha Daout et Laurent Mathieu. Mais de toute façon, ce n’est pas moi qui déciderai, et heureusement. Sinon, pour la liste donnée voici dix ans, je ne me suis pas trompé. Tous sont toujours là…

Moi, je ne choisirai jamais la politique après le journalisme, car j’aurais l’impression de trahir la cause journalistique.

Sauf Hadja Lahbib qui a cédé aux sirènes de la politique…

Dans son parcours de vie, je trouve ça extraordinaire. Mais moi, je ne choisirai jamais la politique après le journalisme, car j’aurais l’impression de trahir la cause journalistique. Mais j’ai un profond respect pour le monde politique qui travaille et qui n’est pas toujours récompensé justement. Mais voilà, moi je préfère poser les questions que d’y répondre.

Il y a eu des tentatives d’approche ?

Oui, et de deux partis totalement différents, ce qui est rassurant. Mais c’était il y a longtemps et aujourd’hui, je crois qu’ils ont compris (rires).

En 25 ans, le rythme de l’information a considérablement changé. C’était mieux avant ?

C’est une phrase que je ne dis jamais, que ce soit au boulot ou dans la vie. Cela s’est en effet accéléré et c’est ça qui est compliqué. Tout le monde a l’info au fil de la journée sur les sites d’info. Donc le soir, à 19 h 30, il faut coller à l’actualité chaude mais aussi pouvoir lui donner un certain développement. Or, même si les moyens techniques ont évolué, la télévision reste quelque chose de lourd. C’est beaucoup plus simple sur le web ou à la radio, qui reste un média très souple.

La technologie a permis d’avoir accès à des informations auxquelles on n’avait pas accès avant…

C’est vrai. Aujourd’hui, on peut couvrir un sujet n’importe où et n’importe quand, via un smartphone. Mais attention, ça ne veut pas dire que tout le monde peut être journaliste. C’est un métier qui s’apprend dans les écoles, mais aussi au contact des plus anciens et des collègues de la rédaction.

Quand on me dit que j’ai été le premier à mettre des « fake news » à l’antenne, je réponds non: c’était un canular.

Au fil des interviews, vous dites toujours être fier d’avoir été parmi les instigateurs de l’émission « Bye bye Belgium », en 2006…

Oui, je n’ai pas peur de le dire. Il y avait toute une équipe derrière. C’était un moment de création où la RTBF osait beaucoup de choses. On a révélé une réalité du mouvement flamand qui ne voulait plus de la Belgique. Il y avait des choses fausses, puisque c’était une fiction… Quand on me dit que j’ai été le premier à mettre des « fake news » à l’antenne, je réponds non: c’était un canular.

Cela a failli coûter votre place…

Pas que la mienne, celle de l’administrateur général Jean-Paul Philippot aussi. On a voulu me mettre dans un placard, et certains doivent regretter de ne pas y avoir réussi. Personnellement, cela a été un moment humain important. J’étais en difficulté et des gens que je n’avais plus vus depuis des années se sont rappelés à moi et d’autres que je croyais proches qui se sont éloignés. That’s life ! Mais je reste fier de ce moment.

Pour moi, Nathalie Maleux, c’est la meilleure intervieweuse politique.

Depuis 2019, vous alternez la présentation du JT avec Nathalie Maleux…

C’est normal. Je pense que mon omniprésence toutes les semaines n’était pas nécessaire et puis Nathalie est une excellente présentatrice. Et puis nous avons la chance de travailler ensemble, avec Thomas Gadiseux, sur Jeudi en prime. Et pour moi, c’est la meilleure intervieweuse politique.

Ah oui ?

Oui ! Ce n’est pas de la fausse modestie et je ne lui passe pas la brosse à reluire, mais elle est meilleure que moi. J’ai un côté plus généraliste et elle, elle est ultra-précise. Et quand on présente une soirée électorale ensemble, on sent quand l’autre va avoir un petit moment de faiblesse et qu’il faut prendre le relais. C’est amusant.

La semaine où vous n’êtes pas à la présentation, vous faites quoi ?

Cela me permet avant tout de préparer le Jeudi en prime de la semaine. Mais cela me laisse aussi du temps pour préparer mes séquences pour Classic 21, car j’aime bien la radio et j’aime bien le rock. Et puis cela me permet aussi d’un peu respirer car comme disait mon père, c’est moins dur que de descendre dans la mine, mais je suis quand même sur le pont dès 6 h 45 du matin et je dois avoir un œil sur tout.

Le dimanche, je regarde les interviews de Delahousse et je me dis qu’il a la chance de pouvoir faire ça.

Vous regardez encore d’autres JT ?

À 13 h, je regarde notre JT. Je regarde aussi la concurrence rapidement. Et à 19 h, je regarde les titres de RTL pour savoir ce qu’ils ont. La concurrence, c’est quelque chose dont on se nourrit. Le dimanche, je regarde les interviews de Delahousse et je me dis qu’il a la chance de pouvoir faire ça. Et je trouve ça toujours hyper-intéressant. Il a de la chance d’être à Paris et d’avoir un vivier d’invités quasi inépuisable.

Le moment musical qu’il propose, cela a sa place dans un JT ?

C’est après… Cela permet d’atterrir et même d’aborder l’arrivée du lundi en douceur et de manière intéressante.

Qu’est ce que RTL fait de mieux que vous ?

(sourire) Je n’ai pas envie de porter de jugement. Mais je trouve qu’ils sont excellents dans leur marketing. Ils se vendent mieux que nous. Ce qui est normal pour une télé commerciale.

La photo fait partie des accidents positifs de la vie… Je suis un chanceux.

Parlons de votre passion pour la photo. Vous avez des projets ?

En cinq ans, j’ai publié trois bouquins et réalisé plusieurs expos. Je continue à alimenter mon site (www.debrigode.com) et je reste passionné par la région des Corbières, autour de Carcassonne. C’est une région brute de décoffrage avec de belles vignes et donc de bons vins (sourire). La photo fait partie des accidents positifs de la vie… Je suis un chanceux.

Pendant le confinement, vous aviez imaginé un spectacle avec votre collègue Laurent Mathieu…

C’était chouette. C’est une idée qui est venue après avoir relu La Peste de Camus, suite à un reportage de France 3 qui avait interrogé un SDF qui disait qu’il fallait le relire pour avoir une vision du confinement. On a finalement lancé le truc à l’Eden à Charleroi dans des conditions difficiles et ça a bien marché. On l’a joué six ou sept fois. Et on pourrait un jour faire autre chose… On en a envie.