Sondage pour les 30 ans du JDE : les enfants de 2022 sont connectés

Des jeunes plus connectés

Quasiment tous les enfants sondés disent être sur un écran plusieurs fois par semaine. 62% y sont tous les jours: 55% des 7-9 ans, mais jusqu’à 93% des 14-17 ans. L’absence de téléphone portable diminue avec l’âge: on passe de 86% des 7-9 ans à 67% chez les 10-11 ans, 9% des 12-13 ans et 3% des 14-17 ans.

La sociologue Laura Merla (UCLouvain) n’est pas étonnée: "Le passage en secondaire est un moment clé où les parents décident de donner un GSM ou un smartphone à leur enfant, car c’est le moment dans la vie de l’enfant où il prend plus d’autonomie dans ses déplacements. Ça les rassure." Le sondage réalisé en 2002 par le JDE montre l’évolution entre 2002, où 17% des 9-11 ans avaient un GSM, contre 33% à l’heure actuelle. "L’objet n’est pas comparable. Aujourd’hui, c’est un téléphone, un journal intime, un appareil photo, il y a des vidéos, des réseaux sociaux… Les jeunes ne l’utilisent pas beaucoup pour téléphoner." Et les "vocaux" ? Ces messages enregistrés et envoyés par Whatsapp, Instagram ou autres sont pour la sociologue une façon de garder son intimité. "Les parents ne peuvent pas lire rapidement le message par-dessus l’épaule de leur enfant. Il faut prendre le temps d’écouter."

Le sondage montre que les parents limitent le temps d’écran: moins d’une heure pour 32% des jeunes… Mais surtout chez les plus petits, car on passe logiquement de 40% chez les 7-9 ans à encore 12% chez les 14-17 ans. "Les parents contrôlent logiquement beaucoup plus les plus petits. Nos études montrent qu’ils sont aussi beaucoup plus attentifs pour les réseaux sociaux au début, puis qu’ils relâchent le contrôle. On pourrait s’attendre à davantage de limitation, mais tous les parents n’ont pas les connaissances techniques nécessaires pour le faire."

64% des 14-17 ans sont une à deux heures par jour devant l’écran (36% à 7-9 ans). Est-ce problématique ? "Les parents gardent une vue sur la console ou l’ordinateur avec les petits, puis laissent les ados y avoir accès, ça fait partie du jeu de négociation pour l’apprentissage de l’autonomie. Mais quand on a la console à portée de la main, c’est plus compliqué de résister" explique la sociologue. Elle ajoute que la console est aussi une façon de jouer en fratrie, et même avec les parents. "Surtout le papa, selon des études réalisées à l’étranger. Les jeux pour consoles visent davantage les garçons que les filles, qui jouent davantage sur smartphone." Laura Merla ajoute que le monde des gamers reste très sexiste: "Les filles qui jouent en ligne sont victimes de remarques sexistes qui peuvent être très violentes. Ça participe à faire baisser le nombre de filles dans les jeux multijoueurs."

Différences filles-garçons

Si 55% des garçons sondés par le JDE jouent aux jeux vidéo contre 23% des filles, d’autres loisirs sont genrés. Les filles lisent plus (62% vs 49%), dessinent plus (52% vs 27%). Le sport reste genré lui aussi: les garçons préfèrent le foot, le vélo et les arts martiaux tandis que les filles pratiquent la danse, la gym et l’équitation.

"Il y a une évolution, dit la spécialiste de l’UCLouvain. Le tennis par exemple, est devenu faiblement genré, alors qu’au début, quand les femmes ont commencé à jouer au tennis, on leur demandait d’être gracieuses, pas de courir vite ou taper fort. " Mais le rugby reste selon elle très largement masculin. Et si le foot commence à s’ouvrir, ce n’est que le début. "Souvent, les filles sont intégrées dans des équipes mixtes quand elles sont petites. Mais après, c’est plus compliqué. Pour les garçons aussi, ça continue à être difficile de pratiquer la danse. Le hip-hop, break dance, ça peut encore aller, mais quand on pratique la danse classique seul avec 22 filles en tutu rose, il faut vraiment être mordu… et supporter les remarques des autres."

Pour les tâches familiales aussi, le contraste est important. Elles aident davantage à vider le lave-vaisselle (63 vs 55%), à cuisiner (56%-42%) à pendre le linge (39%-23%), ranger leurs vêtements dans l’armoire (60-43%), faire leur lit (56-43%) et préparer leur déjeuner le matin (54%-47%). "On voit dans les études que les hommes s’impliquent plus dans la prise en charge des enfants, mais les femmes continuent à porter une grande partie des tâches ménagères. Et on répercute ça sur les enfants: il y a une idée reçue que c’est normal de demander un coup de main à une fille." Une évolution à réétudier dans 20 ans.