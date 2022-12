Les coulisses du procès des attentats : Récuser ou valider un juré, ça se joue beaucoup au faciès et à l’allure

Tout au long de la journée, des dizaines de candidats avaient fait valoir une multitude d’excuses et de justifications pour ne pas faire partie du pot final. Avec les absents et les dispensés, c’est finalement 293 petits papiers qui ont été versés dans l’urne rouge. Mais il ne suffisait pas de tirer les 36 premiers noms pour avoir la composition du jury. Le parquet et la défense des accusés bénéficiaient de 18 récusations - 18 cartouches – pour éjecter sans argument le candidat qui ne leur convenait pas.

Tel un concours de miss, le juré qui venait d’être tiré se présentait face aux avocats et magistrats. "D’accord" pour cette jeune dame portant le voile. "Récusé" pour ce jeune homme. Une sentence "koh-lantienne" irrévocable qui peut générer un maximum de frustration. "Personnellement, j’aurais été présent, nous confie ce candidat juré récusé. Avec ma vie, ce n’était pas l’idéal. Je ne sais pas si c’est vexant mais on se demande pourquoi…"

On a tenté de mesurer ce "pourquoi" auprès des avocats de la défense. En fin de séance, peu avant minuit ce mercredi, la présidente Laurence Massart avait tenté de rassurer les candidats récusés. "N’allez pas vous faire des films: c’est un droit de la défense et de l’accusation. Ça n’a rien à voir avec votre personne, votre probité ou votre indépendance. Leurs choix sont parfois curieux… "

Ne pas se faire de film ?

Ne pas se faire de film ? Un peu quand même lorsqu’on tente de comprendre les mécanismes excluant les candidats. Une fiche avait été constituée reprenant leurs antécédents judiciaires, leurs demandes de dispense et même des éléments tirés des réseaux sociaux. "Plus le candidat a un casier, plus on le garde," explique un avocat de la défense.

Par contre, selon son analyse, le parquet fédéral a récusé "tous ceux de Molenbeek."

Dès le début de cette journée, on avait compris que les avocats de la défense, qui doivent s’exprimer au travers d’une seule personne, étaient partagés sur les critères de récusation. "Il y a les pro ethniques et les non ethniques ". Traduction : retient-on plus facilement des types arabes, étrangers qui correspondent plus au profil des accusés ou bien les éjecte-t-on systématiquement ? Dans l’indiscrétion de cette journée, cet avocat glisse à un de ses confrères: "bien parler le français, c’est le minimum".

La récusation tient globalement de la psychologie de comptoir: un coup d’œil sur le faciès, sur l’allure générale, une vérification sur le profil et c’est suffisant pour être validé d’un "d’accord" ou "récusé". "On tient compte de l’âge, de la maturité pour mieux comprendre les choses. La personne a-t-elle l’air douce ou sévère ; instruite ou pas." Et puis, il y a les a priori: "le militaire à la boucle d’oreille", un "‘Américano’" d’un quartier chic de Bruxelles ; un "chasseur " émanant de la noblesse, ça ne passe pas.

Les jurés ovationnés

Si certains ont plutôt mal encaissé leur récusation, d’autres ont littéralement sauté de joie, effectué une génuflexion de remerciement aux avocats qui venaient de l’éjecter. Des candidats qui se connaissent à peine se tapent dans la main lorsqu’ils se retrouvent dans le box des jurés. "C’est une réussite", salue Luc Hennart, porte-parole de ce procès, au terme d’une journée marathon.

Cette réussite du "processus démocratique" s’illustrait encore plus dans les 8 salles annexes où les candidats jurés classés, par numéros de 1 à 1 000, assistaient par vidéo conférence au tirage au sort. Quand un des leurs, issu de "leur" salle – était tiré au sort, les applaudissements fusaient. Et ils redoublaient lorsque ce candidat était validé. Ou marqué par des "oh…" de déception lorsqu’il était récusé. "C’est bon enfant", sourit la présidente qui, via les écrans, constatait l’ambiance qui animait les différentes salles.

Ce lundi, la légèreté de cette composition du jury sera effacée. Les victimes seront présentes dans la salle: on rira moins et les 36 jurés auront endossé leur rôle de juge.