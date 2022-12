Éclairage public: plus de 37.000 lampes superflues dans les communes en Wallonie

En 2020, alors que la Belgique vit au rythme des vagues de Covid, Thierry Kervyn et des collègues du département de l'Étude du Milieu naturel et agricole (DEMNA) du Service public de Wallonie planchent sur des solutions pour limiter la pollution lumineuse dans le sud du pays et plus particulièrement à proximité des sites Natura 2000.Pour cela, l’équipe contacte les GRD, les gestionnaires de réseaux de distribution (Ores et Resa), et une réflexion approfondie est menée sur les 605.330 points lumineux communaux existants. “Ils sont principalement situés le long des voiries communales, à quelques exceptions près. On parle bien de « lampes de rue ». Ce nombre ne tient donc pas compte des éclairages décoratifs de bâtiments, monuments, arbres, falaises,... explique Thierry Kervyn. Parmi ce nombre, le DEMNA identifie 37320 points lumineux potentiellement superflus, c’est-à-dire situés à plus de 50 mètres de tout bâtiment renseigné au cadastre.” Cela représente une moyenne de 6%.