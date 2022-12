Adelina éliminée du Meilleur pâtissier: « C’est le mental qui a joué »

Adelina, on suppose que vous êtes déçue de ne pas accéder à la finale ?

Totalement. Je sais que j’avais les capacités à aller en finale et même, pourquoi pas, la gagner. Mais la fatigue, le stress… Tout est venu en même temps. C’est plus le mental qui a joué.

Il y a eu des larmes…

Oui ! Quand je suis sortie de la tente, je me suis écroulée. C’est toute la pression des deux mois de tournage qui est retombée. Je n’avais vu mon fils Adem qu’une seule fois… Et puis il y avait aussi mon histoire avec Benjamin. Je me posais beaucoup de questions, car il habitait à Toulouse et moi à Mexy… Tout ça s’est mélangé et les larmes sont montées.

Mais vous êtes aussi contente pour Benjamin…

Oui, tout à fait. Quand son nom est prononcé, je suis super-contente pour lui, parce qu’il le mérite. À la télé, on le voit beaucoup rigoler mais c’est un bosseur. Je suis hyperfier qu’il soit en finale.

Revenons un instant sur les épreuves… Qu’est-ce qui s’est passé ?

La première épreuve, il fallait réaliser un biscuit d’enfance en version XXL et j’étais hyperconfiante. J’ai opté pour Le petit écolier car c’est un biscuit que je mangeais tout le temps à la récré. J’ai mis à l’intérieur du riz au lait car c’était mon dessert préféré. Mais Cyril et Mercotte ont trouvé que j’étais hors sujet car ils auraient voulu que je fasse une pâte sablée pour le biscuit, alors que j’ai fait un sablé breton. Du coup, j’ai été désignée flop et cela m’a déstabilisée pour la suite.

L’épreuve de Mercotte, qui ne vous a pas souvent réussi…

Exactement. Ce n’était pas la plus dure qu’on ait eu, mais j’ai complètement perdu mes moyens. Il fallait réaliser un jeu de dominos en gâteau, avec plein de petits sablés en forme de dominos et un entremets. J’ai raté l’épreuve…

Vous n’étiez plus motivée pour la suite ?

Je me doutais que c’était fini. Mais comme j’avais déjà réalisé un carrousel pour les fêtes de fin d’année en 2021, je savais que je pouvais réussir. Et puis les saveurs litchi-framboise-amande me parlaient bien. Le problème, c’est que sous la tente, il faisait 50 °C. Et comme j’avais décidé de faire tout mon décor en chocolat… J’ai été obligée de travailler directement dans le congélateur. Cela a été une vraie catastrophe. Et comme le visuel des autres était parfait…

Quel bilan tirez-vous de cette saison ?

J’ai énormément appris, que ce soit sur moi, sur la pâtisserie. J’ai tout gagné en y allant, et même l’amour. Il n’y a que du positif.

Quel est votre meilleur souvenir en termes de gâteau réalisé ?

Je dirais le trompe-l’œil de la casserole. Le jury a été complètement bluffé. Cela restera un de mes meilleurs souvenirs avec la guitare qui m’a sauvée pour accéder à la demi-finale.

Et le pire souvenir ?

Une épreuve de Mercotte, c’est sûr… Je n’ai pas aimé l’épreuve du gâteau-bateau qui devait flotter. Ni la Sagrada Familia. Je ne me suis jamais éclatée dans les épreuves de Mercotte. J’étais contente quand c’était fini.

Quels sont vos projets ?

Benjamin a quitté Toulouse pour me rejoindre à Mexy et créer notre société, Ben & Adé. Nous donnons des ateliers de pâtisserie – dont certains dans le sud de la Belgique – qui marchent très bien. On songe aussi à des ateliers virtuels. On va aussi bientôt lancer nos boxes et le site internet est en cours de création.

Vous êtes originaire de Virton. Vous y retournez parfois ?

Oui ! Ma mère y vit et on l’arrête souvent dans la rue. Je crois d’ailleurs qu’on la reconnaît plus à Virton que moi à Mexy (rires). C’est assez dingue.

Vous avez un pronostic pour la finale ?

Tous les trois sont forts. Mais je dirais Manon, qui a déjà eu cinq fois le tablier bleu. Elle a survolé le concours à partir des huitièmes de finale. Mais tout est possible…