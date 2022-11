Scanner vous-mêmes vos canettes à la maison ? La fausse bonne idée, disent les défenseurs de la consigne

Alors que la Flandre y est favorable, que Bruxelles est prête à suivre et que la Wallonie attend pour fin 2023 un rapport sur la faisabilité, Fost Plus, gestionnaire du recyclage des emballages ménagers en Belgique, a déposé il y a quelques semaines une proposition inédite: la consigne numérique. L’idée serait de scanner un QR code sur la canette ou la bouteille avant de la glisser dans un sac bleu, que l’on scanne à son tour. Et si on ne se trouve pas à la maison, le principe est le même sauf qu’on scanne une poubelle publique plutôt que le sac bleu. Preuve que le déchet est au bon endroit.

Une bonne idée ? Absolument pas, réagissent 11 organisations représentatives des agriculteurs, des consommateurs et de l’environnement (Test Achats, Greenpeace, Fugea, Natuurpunt,…) qui continuent à plaider pour un système de consigne classique, via un retour en magasins.

"La consigne numérique, on n’y croit pas !, dit Tom Zoete, le porte-parole de l’Alliance pour la consigne. Un tel système n’existe nulle part ailleurs et on soupçonne plutôt une manœuvre de retardement de Fost Plus." Même si Fost Plus indique que l’étude de faisabilité est bouclée (voir ci-dessous), les pro-consigne estiment que la proposition relancerait un tour de discussions politiques et techniques.

Dans une lettre ouverte publiée ce mercredi à l’adresse de Zakia Khattabi, Céline Tellier, Zuhal Demir et Alain Maron, ministres de l’environnement du gouvernement fédéral et des régions wallonne, flamande et Bruxelles-Capitale, les 11 organisations rappellent les "éléments d’un système de consigne efficace". Et la consigne numérique n’en fait pas partie. "Celui qui jette ses canettes dans la nature continuera à le faire, dit Tom Zoete. Il lui suffira d’avoir le QR code d’un sac bleu avec lui et en plus il sera remboursé…"

Par ailleurs, l’administration flamande a indiqué que le système de consigne devra être accessible à tous, rappelle-t-il. "Or, en Flandre, une étude a montré que 46% de la population n’ont pas les compétences digitales de base." Une fracture numérique qui hypothéquerait l’efficacité d’une consigne où le consommateur doit scanner lui-même. Et dans l’espace public, cela pose aussi la question du respect de la vie privée, ajoute Tom Zoete, puisqu’on pourrait être “pisté” au fil de ses canettes jetées dans les poubelles publiques.

Dans leur lettre, les associations pressent donc le politique de s’en tenir à une consigne où les emballages seraient repris et remboursés physiquement dans un supermarché et non virtuellement au travers d’un smartphone.