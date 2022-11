Son attitude avait fortement évolué tout au long des 10 mois de procès. Salah Abdeslam s’était même montré plus humain et sensible à la détresse des victimes.

Cette évolution s’est confirmée ce mercredi lors de l’audience de composition du jury pour le procès des attentats de Bruxelles. À la même question posée par la présidente Laurence Massart, Salah Abdeslam a répondu "électromécanicien " et non plus "combattant" Est-ce le signe que l’accusé va réellement collaborer avec la cour tout au long de ce procès ?

Krayem se tait d’emblée

Les autres accusés de ce procès n’ont pas suscité de vague particulière. Seul Osama Krayem, un des accusés clés du procès de Bruxelles, n’a aucunement collaboré au cours des quelques questions posées par la cour. À Paris, Krayem avait même refusé d’intégrer le box des accusés sur la majeure partie du procès. Il n’était présent qu’aux moments des témoignages des victimes.

Ce mercredi, entouré par une interprète en arabe, Osama Krayem a refusé de se lever lorsque la présidente lui a adressé la parole. Il essaye d’abord de connecter le micro et c’est finalement Salah Abdeslam qui appuie à sa place sur le bouton adéquat. Il murmure à l’interprète qui dit: "il ne veut pas se lever", "je ne veux pas dire mon âge ". Le plat de la main posée sur la joue, arc-boutée dans le box, l’accusé à la longue tignasse n’en dira pas plus. L’interprète qui l’entoure n’est pas celle qu’il a l’habitude de côtoyer. Peut-être ne s’est-il pas senti à l’aise, entend-on.

En dehors du box des accusés détenus, deux places ont été réservées aux frères Farisi. Tous les deux comparaissent libres et sont aussi accusés. Smaïl Farisi semble très nerveux, rongé par l’inquiétude. À deux pas de lui, un dessinateur de presse reproduit une scène de ce procès. Farisi dissimule son visage avec la main. Et, dans l’après-midi, à la demande de son avocat, Sébastien Courtoy, il quittera le procès en raison d’un malaise.

Son frère, Ibrahim, a un peu plus soigné son look vestimentaire. Mais il ne semble pas plus à l’aise que Smaïl. Au moment de donner son domicile, il précise ne pas, semblant vouloir protéger son cocon.