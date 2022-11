Les infirmières en oncologie veulent voir leur spécialisation reconnue

D’autres spécialisations comme la gériatrie ou la pédiatrie sont logées à la même enseigne. Par contre, les infirmier.e.s qui ont opté pour les urgences, les soins intensifs, le bloc opératoire ou encore les soins néonataux intensifs bénéficient d’un barème plus avantageux (IFIC 15).

Le nouveau classement salarial a d’abord été appliqué dans les hôpitaux privés avant d’être décliné, il y a peu, dans les structures publiques.

Le lieu de travail plutôt que les compétences

"Avec ce système, le fédéral a mis en avant les spécialisations qui touchent des maladies aiguës. On nous attribue un salaire en fonction de l’endroit où l’on travaille et non en fonction de nos compétences, déplore Eva Barbero, infirmière spécialisée en oncologie au CHU de Liège. A ancienneté égale de 5 ans, une infirmière spécialisée en soins intensifs gagne 300 € nets de plus par mois qu’une infirmière spécialisée en oncologie . Cela revient à dévaloriser notre formation. Qui va encore faire une année de spécialisation, assortie d’une obligation légale de formation continue de 15 heures par an, si c’est pour ne pas gagner un euro de plus ?".

Les conséquences de ce "deux poids deux mesures" se font déjà sentir sur le terrain. "Plusieurs collègues complètement démotivées cherchent à rejoindre un service où elles seront mieux rémunérées, d’autres ont quitté le métier, dégoûtées par ce manque de reconnaissance. On ne comprend pas cette différence qui est faite entre les différentes spécialisations. Est-ce que l’on privilégie les personnes qui réalisent des soins aigus ? C’est aussi le cas en oncologie: chaque jour, on a des patients qui sont en train de survivre. Nous accompagnons les personnes en fin de vie et leurs proches mais cette lourde charge de travail n’est absolument pas prise en considération."

Pas sans conséquences pour les patients

Ayhan Findik, co-président de la Société belge des infirmier.e.s spécialisé.e.s en oncologie confirme la profonde démotivation de ces professionnels de la santé: "il y a vraiment une injustice par rapport à ces infirmiers qui se spécialisent dans une pathologie malheureusement de plus en plus répandue. On a besoin de leurs compétences qui n’ont pas été reconnues par le barème IFIC. On reçoit de nombreux mails qui témoignent de leur souffrance causée par ce manque de reconnaissance".

Si l’impact au niveau des inscriptions en oncologie ne se fait pas encore pour l’heure trop ressentir dans les hautes écoles, sur le terrain, la pénurie est bel et bien là. Dans les services d’oncologie comme dans d’autres, c’est la valse des intérimaires, moins formés, ce qui n’est pas sans conséquence pour les patients.

"L es nouvelles thérapies mises en place pour traiter les cancers comme l’immunothérapie ou la thérapie ciblée nécessitent des compétences spécifiques pour un suivi de qualité, souligne Ayhan Findik qui enseigne à la haute école Da Vinci dans la section oncologie. Nous sommes particulièrement inquiets pour les personnes soignées à domicile par des infirmiers qui n’ont aucune compétence en matière d’oncologie. Toutes les études prouvent qu’au plus on est formé au moins on a des complications et de mortalité. On a remis un dossier aux autorités politiques pour défendre notre spécialisation mais cela n’a débouché sur aucune mesure concrète ".

Un appel de détresse sur les réseaux sociaux