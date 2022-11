Le JDE fête ses 30 ans. A-t-il fait progresser la connaissance de l’actualité chez les enfants ?

Il a légitimé le fait de parler d’actualité aux enfants. Sans doute en partie grâce à l’accompagnement des écoles. Elles ont soutenu l’initiative. Tout ce qui passe par l’école a fonction de légitimer les pratiques. Tant qu’on ne joue pas à l’école aux jeux vidéo, ceux-ci ne sont pas légitimes. Tant qu’à l’école, on ne s’occupe pas de télé réalité, ce programme n’est pas légitime. Quand on s’occupe d’actualité à travers la lecture d’un journal à l’école, ça légitime les pratiques, y compris aux yeux des parents.

Qu’un groupe de presse décide de s’adresser aux enfants en vulgarisant l’actualité, cela a-t-il eu aussi un effet ?

Oui mais je pense que c’est relativement marginal. Si un opérateur met de l’argent dans ce qui est considéré comme utile aux yeux des parents et des enseignants, on trouve ça effectivement normal. Mais j’ai l’impression qu’aux yeux du grand public, on ne fait pas le même procès au JDE qu’aux grands médias traditionnels. Certains estiment que ces derniers sont à la botte du pouvoir, pourris par l’argent, par la politique, etc. A partir du moment où on s’intéresse aux enfants, c’est une hypothèse que je fais, on estime que l’on a affaire davantage à des militants qui poursuivent un objectif noble puisqu’il s’agit informer les enfants.

Pensez-vous que le JDE ait aidé les enfants à décrypter l’actualité ? En quoi ?

Bien entendu, le JDE leur donne une première info qui les aide à comprendre. Mais il faut tenir compte d’un élément extrêmement important: les relais d’information. L’enfant se met dans les chaussettes de ses enseignants et de ses parents pour décrypter d’information. Il n’a pas encore une opinion suffisamment autonome, pour se débarrasser de l’avis des autres et certainement pas de celui des parents et des éducateurs. La réponse est donc « oui mais ». Il faut vraiment considérer l’importance des relais d’information quand on parle d’information aux jeunes.

On voit ça notamment à propos des théories du complot. Quand les parents sont complotistes sur un sujet, les enfants le seront aussi. C’est à partir du moment où le jeune acquiert un recul critique qu’il parvient lui-même à ne plus être d’accord avec ses parents. Il adhérera lui-même à ses propres théories du complot, s’il le faut. Et à l’adolescence vient l’idée, qui est déjà présente à l’enfance, que l’information est un bien social à partager et à échanger. Pouvoir discuter entre pairs de l’info, comme on peut échanger à partir d’une fiction ou d’un match de foot, c’est fondamental pour le développement d’un jeune. Avoir un bien commun symbolique, c’est au moins aussi important que le contenu.

Une évolution vers différents formats

Le JDE a aujourd’hui multiplié ses formats, se développant notamment sur le web. Qu’avez-vous observé sur l’évolution des pratiques numériques des enfants ?

Chez Média Animation, nous avons mené une étude sur les pratiques numériques des jeunes de 7 à 17 ans. La grande conclusion, c’est que les jeunes sont très paradoxaux. Ils veulent des formats courts et alléchants, c’est-à-dire dynamiques, drôles, etc. En même temps, lorsqu’un sujet les intéresse, le format court ne leur convient pas. Ils se méfient de ce qui pourrait être trop tape à l’œil et faire le buzz. Ils aiment bien que l’on cite quelques sources dans les vidéos, mais ils se méfient si on en cite trop car ils pensent alors que l’on a voulu trop bien faire. Ils préfèrent les vidéos avec une faible présence journalistique, mais en même temps, ils reconnaissent que le journaliste est une personne fiable, digne de confiance. Les préados ont un rapport à l’info très complexe. Pour eux, l’info n’est pas seulement l’info politique, par exemple, mais aussi les tutos de jeux vidéo ou de beauté sur YouTube, des influenceurs qui parlent de leur vie au quotidien, etc.

Cette évolution vient en partie du fait que les enfants sont plus utilisateurs des médias, non ?

Oui. Les journalistes déterminent de quoi il est important de parler. Comme les enfants utilisent davantage les médias, la hiérarchisation des sujets établie par les journalistes disparaît ou est moins forte. A la limite, c’est peut-être le chemin inverse. Les enfants discutent entre eux de sujets divers et puis ils vont voir si les journalistes en parlent ou pas.

En même temps, le JDE a un statut un peu particulier, non ?

Oui, c’est un média généraliste qui a un public particulier, spécifique en termes d’âge. Je ne pense pas qu’il y ait d’autres médias qui s’occupent à ce point d’une autre tranche d’âges. Mais il faudrait pouvoir interroger les enfants plus finement. Est-ce que les enfants perçoivent le JDE comme étant un média sans intermédiaire donc des journalistes qui s’adressent à eux ? Ou bien l’école aimant bien le JDE, et c’est tout à fait logique, le JDE est-il perçu comme un truc qui ne passe que par l’école ?

Le JDE évolue aussi en digital et rencontre un public enfant qui découvre l’actualité sur écran, notamment sur smartphone.

Oui, le smartphone fait partie de l’autonomisation du jeune. J’aime bien mettre en lien les besoins psycho-affectifs de l’enfant et ses modes de consommation. Le smartphone sert aussi à s’autonomiser par rapport aux parents. Le fait que l’on consulte l’actualité directement via son smartphone est aussi une manifestation de cette volonté d’autonomisation adolescente. Le fait de discuter ensuite de ces infos entre copains, dans la cour, fait partie des besoins de la grande enfance et du début de l’adolescence. Et chez les enfants, la validation d’une information passe souvent par les commentaires des autres, notamment les copains. On trouve donc des enfants qui s’informent beaucoup sur tel ou tel sujet car ils s’auto-proclament spécialistes de cette question. On voit aussi des jeunes qui veulent être extrêmement prudents avant de valider une info car ils ne veulent pas passer pour des crétins aux yeux des autres. Du coup, ces jeunes vont faire confiance à des journaux, des médias traditionnels dans lesquels ils incluent encore le JDE.