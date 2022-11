Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, appelle à « ne pas sous-estimer la Russie »

À nouveau, l’Alliance a promis une série de moyens de défense (notamment aérienne) aux Ukrainiens, suscitant au passage l’ire du Kremlin. "Si, comme l’a laissé entendre Stoltenberg, l’OTAN fournit aux fanatiques de Kiev des systèmes de défense Patriot - ainsi que le personnel de l’Alliance - ils deviendront immédiatement des cibles légitimes pour nos forces armées. J’espère que c’est clair pour les impuissants de l’Atlantique Nord", a menacé, mardi, le numéro 2 du régime russe, l’ancien président Dmitri Medvedev. Pas de quoi impressionner les Alliés, qui entendent bien maintenir leur soutien auprès de l’Ukraine.

La crainte du Patriot

"Les ministres des Affaires Étrangères de l’OTAN ont clairement indiqué que notre soutien militaire continu à l’Ukraine est essentiel. En particulier, des défenses aériennes supplémentaires", a rétorqué ce mercredi le secrétaire général de l’Alliance, le Norvégien Jens Stoltenberg, qui a au passage confirmé l’acheminement d’une "aide non létale, notamment du carburant et des générateurs".

Si la Russie est aussi véhémente à propos des systèmes de défense Patriot (développés par les États-Unis), c’est parce que ceux-ci sont d’excellents outils d’interception (sol-air), dotés d’une portée conséquente (jusqu’à 240 kilomètres). Autrement dit, leur déploiement constituerait un obstacle supplémentaire à l’actuelle stratégie russe, qui consiste à pilonner massivement, et à distance, les infrastructures énergétiques ukrainiennes.

Aussi, malgré "des gains importants" de l’Ukraine sur le front, "nous ne devons pas sous-estimer la Russie", a rappelé Stoltenberg, pointant les "missiles et des drones russes [qui] continuent de frapper des villes ukrainiennes, des civils et des infrastructures critiques. Cela cause d’énormes souffrances humaines, alors que l’hiver s’installe."

Direction l’Allemagne

Pour la dernière session de cette réunion à Bucarest, l’Alliance avait invité les ministres des Affaires Étrangères de la Bosnie-Herzégovine, de la Géorgie et de la Moldavie ; trois pays non-alliés, mais qui aspirent à l’être et "qui font face à la pression russe", a souligné le secrétaire général, faisant état "préoccupations communes".

Auprès de ces pays, "les Alliés ont convenu d’intensifier notre soutien sur mesure, notamment en matière de renforcement des capacités, de réformes et de formation pour améliorer leurs institutions de sécurité et de défense", a ponctué Stoltenberg avant de s’envoler pour l’Allemagne, où il doit s’entretenir avec le chancelier Olaf Scholz, ainsi que ses ministres des Affaires Étrangères et de la Défense. Au menu des discussions figureront certainement les missiles Patriot donnés par l’Allemagne à la Pologne après l’affaire du projectile ukrainien tombé côité polonais. La semaine passée, la Pologne avait justement suggéré de transmettre ces missiles directement aux Ukrainiens, si d’ordinaire l’OTAN n’y voyait aucune objection...