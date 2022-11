Ces vers plats dont il faut enrayer l’invasion dans nos jardins

On n’en est pas à ce stade chez nous. Mais, preuve que la menace est prise au sérieux, en janvier prochain va commencer un projet afin d’établir un protocole de détection et d’élimination de ces vers plats à la source. C’est-à-dire dans les pots des plantes exotiques importées chez nous.

C’est l’Université de Hasselt qui mènera ce projet sous la supervision du Secrétariat Scientifique National sur les Espèces Exotiques Envahissantes.

"La technique qui sera utilisée sera celle de la détection par analyse de l’ADN environnemental via des prélèvements dans les pots des plantes qui arrivent en Belgique, afin de repérer la présence des vers ou de leurs œufs, indique Arnaud Jacobs, bio ingénieur qui supervisera le projet pour le Secrétariat Scientifique National sur les Espèces Exotiques Envahissantes. Par contre, pour la destruction, il faudra voir ce qui peut être mis en place."

Dans un second temps, le projet prévoit aussi un volet de “science citoyenne” qui invitera jardiniers et naturalistes à jouer un rôle de vigie pour repérer la présence de ces animaux et tenter d’enrayer au plus tôt leur prolifération.

Les éliminer, surtout s’ils parviennent à s’installer en milieu naturel est de toute manière relativement illusoire. "C’est pourquoi il est important d’éviter qu’il s’installe chez nous grâce à un protocole de surveillance active dans les serres et les pépinières", note Étienne Branquart, de la Cellule inter départementale sur les espèces invasives au Service Public de Wallonie. Car à ce stade, la surveillance des vers plats ne se fait que sur la base des bénévoles (naturalistes et jardiniers) qui les renseignent sur la plateforme observations.be mise en place par Natuurpunt et Natagora. La plateforme biodiversité permet aussi de renseigner le ver plat de Nouvelle-Zélande, répertorié comme espèce préoccupante par l’Union européenne. Cette espèce n’a toutefois pas encore été observée sur le continent. "Mais bien en Irlande où son impact sur la faune du sol est important", indique Arnaud Jacobs.

En Belgique, la présence de 8 espèces de vers plats est confirmée. Essentiellement dans des serres et des jardins botaniques, comme celui de Meise. "Mais certaines espèces sont capables de survivre en extérieur et des observations ont eu lieu dans des jardins", ajoute le scientifique. Le début d’une invasion à enrayer au plus vite.