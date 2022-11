Saint Omer, Leo Grande, Fumer fait tousser, Le lycéen, etc.: les 9 sorties cinéma de ce mercredi 30 novembre 2022

Une vache, deux vaches, un procès, un gigolo et même Sigourney Weaver: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 30 novembre 2022. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.