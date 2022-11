Dans les médias, on évoque une femme surdouée, une doctorante, au QI et au parler exceptionnels. Dans sa défense, Fabienne Kabou invoque la sorcellerie. À quelques mètres de cette dernière, parmi les personnes qui assistent au procès, il y a Alice Diop, réalisatrice française. Elle ne sait pas encore pourquoi – l’idée d’un film n’a pas encore germé – mais elle est là.

Présenté en 2022 à Venise (où il a remporté le deuxième prix), Saint Omer est la transposition de cette réalité: on y suit Rama (Kayije Kagame), jeune romancière de Paris, qui arrive dans le Nord de la France pour assister au procès pour infanticide de Laurence Coly (Guslagie Malanda). À travers le récit de l’accusée, à travers les témoignages autour d’elle, et les paroles des avocats, Rama va, comme Alice Diop à l’époque, se questionner sur son propre rapport à la maternité. D’autant plus que Rama est enceinte, et que les relations avec sa propre mère sont compliquées.

De Laurence Coly à Médée

Candidat français aux Oscars, Saint Omer est un film exceptionnel dans sa façon d’aller du particulier vers l’universel. De la même façon que sa réalisatrice, issue du documentaire, fait ici son premier pas dans la fiction, Saint Omer est sur le fil entre réalité et mythologie. La mise en scène, toute en retenue, est riche en références, de Marguerite Duras à Médée de Pasolini, et relie ainsi ce film à d’autres grands récits fondateurs de nos sociétés sur les mères et la maternité, que tout spectateur peut reconnaître et s’y identifier.

Ce mouvement s’incarne aussi dans ses héroïnes: des femmes noires, rarement regardées ainsi dans le cinéma français, qu’Alice Diop filme avec une frontalité implacable, capturant toute leur complexité. Saint Omer s’impose ainsi comme un des films les plus puissants de l’année.

Drame d’Alice Diop. Avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Aurélia Petit… Durée: 2 h 02.