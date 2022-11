Odyssée 2068: le «cap» de l’Union wallonne des entreprises pour porter la Wallonie au firmament

Pourquoi 2068 ? Parce que la démarche a été initiée en 2018, à l’occasion du cinquentenaire de l’UWE, et que la réflexion porte sur les 50 années suivantes. Plutôt que de regarder vers le passé, "nous avons identifié les actions sur lesquelles on pouvait rebondir, pour envisager les trajectoires futures", explique Pascale Van Doren, directrice de l’Institut Destrée, qui a piloté un processus de réflexion qui aura duré trois ans. La crise du Covid a freiné les débats.

En tout, 800 intervenants ont participé aux 50 ateliers et réunions qui ont rassemblé, aux côtés des entrepreneurs, des experts universitaires, des représentants des secteurs, des associations de la société civile mais aussi des membres de l’administration, pas toujours en phase, on le sait, avec les désiderata des entreprises.

«Sans censure»

"On n’a rien filtré, rien censuré. On a souhaité entendre tout le monde, même si certaines des questions mises sur la table peuvent apparaître en porte-à-faux par rapport à ce qu’on peut entendre à l’UWE", insiste Samuel Saelens, responsable du projet. Ainsi, "utiliser le mot sobriété dans ces murs il y a trois ans, c’était compliqué", reconnaît Pierre Mottet.

"Cela montre une ouverture de notre part pour aller vers cette Wallonie innovante et durable", souligne Olivier de Wasseige. Peu d’acteurs politiques, néanmoins, ont été associés aux travaux, alors que ce sera aux élus d’actionner, ou non, nombre de leviers identifiés. Hier soir, Odyssée 2068 leur était présenté. On appréciera leur volonté de s’emparer de ce projet réalisé en "co-construction", mais parallèle au plan de relance de la Wallonie, et Get up Wallonia sur lequel l’UWE n’est pas tendre.

"Nous voulons développer une stratégie pour aller vers de vrais chantiers opérationnels", promet Olivier de Wasseige. 120 macro-enjeux à long terme ont été identifiés dans Odyssée 2068, répartis sur 4 axes stratégiques (emploi et formation, gouvernance, environnement, innovation) au sein desquels 20 impulsions ont été déterminées, permettant d’atteindre 4 finalités. "Maintenant qu’on a tout cela en main, que doit-on en faire ?". C’est la bonne question, que pose lui-même Pierre Mottet, le président de l’UWE.