Mentissa à propos de son 1er album, « La Vingtiane »: « J’avais envie de raconter des choses vraies »

Et bam figure évidemment sur l’album. "J’espérais juste que cette chanson soit un tremplin, et je crois que pour le coup, on peut dire que c’est réussi…", sourit-elle. Au point même d’être souvent reprise par des candidats à différents télécrochets et d’émouvoir Julien Doré aux larmes lors de la dernière saison de The Voice France. "Rien qu’avec cette chanson, je suis parti au Canada, en Espagne… C’est exceptionnel ! Et c’est vrai qu’elle est souvent reprise, même lors des castings. Des gens m’ont dit qu’ils avaient dû la mettre sur liste noire (sourire)."

« Un minimum profond »

Mentissa ne s’en cache pas, l’écriture de ce 1er album n’a pas été simple. "Jusque-là, j’avais toujours écrit en anglais et je ne m’imaginais pas écrire en français… Pour moi, il fallait que ce soit un minimum profond et recherché, et même un tout petit peu littéraire. Et finalement, à mi-chemin de l’album, le label, Vianney et mon manager ont commencé à me pousser à écrire…"

Elle a été aidée par Joseph Kamel, Vincha ou Laurent Lamarca. "J’ai rédigé une liste de dix titres en français que j’aimais bien et dans cette liste, il y avait un titre de chacun d’eux."

L’album comprend une série de titres autobiographiques, comme La vingtaine, sur lequel elle s’interroge justement sur ce qu’elle va pouvoir raconter, Attendez-moi qui parle de l’agitation autour d’elle – "Je suis une fille normale, qui peut aller à la boulangerie en pyjama, strass et paillettes, c’est pas pour moi" – ou Balance, qui parle de son rapport au poids. "Je n’ai pas eu peur de me confier. J’avais envie de raconter des choses vraies et de me présenter. Et puis, j’avais aussi envie de faire un album qui soit thérapeutique pour moi. Balance, je devais absolument l’écrire. J’ai toujours eu un rapport compliqué à l’amour de soi, la confiance… Je me trouvais pas assez mince… Et écrire ça m’a permis de me libérer de cette pression."

Mentissa évoque aussi ses frères dans Petits princes – "Celui de 7 ans pense que sa sœur est une grande star et celui de 17 ans le vit différemment, même s’il est aussi très fier, et c’est une façon de leur dire que je les aime" – ou ses trajets incessants en Thalys sur Paris-Bruxelles, comme Angèle a pu le faire sur Bruxelles je t’aime.

"C’est marrant car c’est quand j’étais au milieu de l’écriture de la chanson que je me suis dite que c’était proche… J’ai hésité à continuer, j’ai même appelé mon manager… Et finalement, c’est l’une des plus belles chansons de mon album, je trouve."

Pop anglo-saxonne

Au niveau musical, la direction prise par celle qui a remporté The Voice Kids Vlaanderen en 2014 est celle d’un son plutôt anglo-saxon, qu’on entend surtout sur le morceau Attendez-moi. "Quand j’ai signé chez Tôt ou Tard (NDLR: le label de Vianney), j’ai dit que je voulais un album en français mais avec des arrangements de pop anglo-saxonne. Je ne voulais pas laisser tomber la culture musicale dans laquelle j’ai grandi."

Du coup, Mentissa est partie à Londres rencontrer des producteurs anglais pour chercher cet ADN. "Je suis partie sur des références comme Olivia Rodrigo, Adele, Sia… Ce sont mes premières références en termes de musique."

La jeune belge de 24 ans a eu la chance de travailler avec Eg White (Adele, Florence and The Machine, Celine Dion…) et Blair MacKichan (Lili Allen, Sia…). "J’ai adoré travailler avec eux car j’ai appris plein de choses. Et j’ai aimé la simplicité d’Eg White. Il était dans le kif et c’est là que j’ai commencé à écrire en français, car vu qu’ils ne comprenaient pas, je me suis sentie libérée (rires) ."

Après trois dates à l’Olympia le week-end dernier, Mentissa promet une tournée en 2023. "J’ai une date à La Madeleine le 13 avril. Mon album est assez court, donc je vais devoir rajouter des covers. Cela me fera plaisir de chanter en anglais."

Mentissa, « La Vingtaine », Pias. À La Madeleine le 13/04.