Ce qu’on en pense

Le cinéma d’Honoré navigue entre adaptations littéraires ( Les malheurs de Sophie) et récits plus intimes, et ce nouvel opus tient de la 2e catégorie. Inspiré de son adolescence, Le Lycéen aborde le deuil avec douceur et mélancolie. Et bien sûr, entre cigarettes et longs dialogues, avec un style très frenchy.

Drame de Christophe Honoré. Avec Paul Kircher, Juliette Binoche et Vincent Lacoste. Durée : 2 h 02.