Il y a près d’un an, la police fédérale annonçait le prochain déménagement de sa cavalerie, d’Etterbeek vers Rebecq et le Haras de Wisbecq, racheté par la Régie des bâtiments de l’État. Dans la foulée, les premiers chevaux sont arrivés à Rebecq quelques semaines plus tard, en janvier dernier. Cette semaine, est prévu le " grand " déménagement mais certains policiers renâclent, et cela pour plusieurs raisons.

De son côté, Mathieu Michel, secrétaire d’État en charge de la Régie des bâtiments, que nous avons contacté ce lundi, précise que l’action de son cabinet s’inscrit dans un rôle d’ "entrepreneur".

2. RÉGIONS | Elle confectionne des écharpes, des bonnets avec des poils… de chien

Assise sur une chaise, Christine Hos installe ses bobines de laine sur son rouet à double pédale. Elle prend ensuite les poils de chien qu’elle a reçus de particuliers. " Je prends mon fil de laine sur lequel je viens greffer les poils. Cette étape, celle de carder, permet de mettre toutes les fibres dans le même sens. " Ce n’est qu’après avoir filé, lavé, rincé et pris les mesures qu’elle peut confectionner sa pelote de laine canine. Elle est prête à être tricotée. " Comptez environ, avec le séchage, trois à quatre jours de travail. " Elle confectionne ensuite des écharpes, des bonnets, des mitaines. "Et même des boules de Noël. C’est de saison, sourit la Jemeppoise originaire de Tournai. Mais je vous avoue que le tricot, ce n’est pas mon truc. Ça me prend beaucoup trop de temps."

3. RÉGIONS | Inédit: un premier concours de lancer de sapin de Noël

C’est une première dans la région. Le 10 décembre, un concours de lancer de sapin de Noël est organisé à Blehen (Hannut). Pour le fun mais dans les règles de l’art.

Le principe est simple. Pour gagner, il s’agit de lancer un sapin de Noël le plus loin possible. Il y a trois catégories: enfant, femme et homme avec trois sapins de poids différents

4. SPORT | Vedran Runje avant Croatie-Belgique: “On a mieux géré notre transition générationnelle”

Avec plus de 200 matchs joués par le Standard et 22 en équipe nationale, Vedran Runje fait partie de ces anciens joueurs croates (comme Perisic, Stanic, Rapaic, Weber, Balaban, Strupar, Spehar…) qui ont d’aussi bons souvenirs dans notre pays que dans le leur. Mais ce jeudi, sur le coup de 14 h, l’ancien portier des Rouches soutiendra évidemment sa patrie. Avant la rencontre face aux Diables, l’actuel entraîneur des gardiens de Sergio Conceicao à Porto a accepté de nous offrir une interview en guise de préface.

5. RÉGIONS | La brasserie d’Arlon coopérative veut s’agrandir et brasser à nouveau dans le chef-lieu

Forte de ses 125 coopérateurs, la BAC (brasserie coopérative d’Arlon) est la seule brasserie en province de Luxembourg à fonctionner de la sorte depuis le 14 juillet 2020.

On est loin de la création de la brasserie d’Arlon en 2015 et son Aramiss (dont le nom Ara est resté) avec à sa tête Christophe Cerisier qui fera évoluer la brasserie en coopérative il y a deux ans.

La BAC brasse désormais chez Belleau à Vaux-sur-Sûre mais ambitionne de revenir à Arlon où elle a toujours son siège social. Son dépôt se trouve à Freylange, dans la salle du village. Elle veut également s’agrandir et se professionnaliser en engageant un brasseur et un géran t. "On veut réduire la pression sur les bénévoles dont les brasseurs qui travaillent bénévolement le dimanche. L’objectif est aussi de brasser à Arlon et d’y installer un bar, une salle de réunion, un dépôt", indique Jean-Philippe Aubry, président du conseil d’administration de la coopérative.

6. CONSO | Dans la hotte de Saint-Nicolas, le seconde main figure en bonne place

La Saint-Nicolas approche à grands pas. Cette année, plus que les autres encore, le Grand saint misera aussi sur l’occasion pour faire mouche auprès des plus petits et pas seulement. Avec des objets moins chers que le neuf et que l’on retrouve difficilement ailleurs, la vente de jeux en seconde main n’aura jamais été aussi séduisante. Reportage chez trois de ses fournisseurs.

7. SOCIÉTÉ | «Les enfants de mon père», un livre qui retrace la vie de son père, directeur d’un foyer pour les enfants placés

Trois jeunes, trois histoires différentes mais un point commun: ils ont tous été accueillis au foyer Les Marmousets dans leur jeunesse. Alex, Cédric et Dani ont eu comme directeur le père d’Éric Henrard qui, plus de 20 ans plus tard, décidera de se lancer dans l’écriture et l’édition d’un livre, " Les enfants de mon père ". Il y parle de ces jeunes, qui ont pu s’en sortir, et qui ont tous, dans leur histoire, son propre père en commun.

8. RÉGIONS | Momignies: 63 lots de bois de chauffage aux enchères

Alors que la hausse des coûts de l’énergie défraie la chronique depuis de nombreuses semaines, se chauffer au bois peut s’avérer être une belle alternative. Quand on a la possibilité de le façonner soi-même, d’autant plus! Comme c’est de coutume en fin d’année, la commune de Momignies et le DNF (Département Nature et Forêts de la Région Wallonne) offriront cette possibilité aux citoyens de l’entité lors d’ une vente aux enchères de portions de bois à débiter.

9. RÉGIONS | La Halle aux Draps de Tournai ne sera pas rouverte au public avant septembre 2023

Le chantier de la Halle aux Draps accuse un nouveau retard : elle ne sera pas opérationnelle avant septembre 2023. Pour le conseiller communal Vincent Lucas, la ville est trop laxiste avec l’entreprise en charge des travaux.

10. CULTURE | Mentissa à propos de son 1er album, «La Vingtiane»: «J’avais envie de raconter des choses vraies»

Révélée lors de la saison 10 de The Voice France dont elle a été finaliste, Mentissa trace aujourd’hui sa route, sous le regard bienveillant de Vianney. Après le succès surprise du single Et bam (10 millions de vues pour le clip sur Youtube, 25 millions de streams), elle vient de publier son premier album, intitulé La Vingtaine.

