On ne pouvait pas plus mal commencer… Le report de ce procès historique pour notre pays est un signal désastreux adressé aux différentes parties mais aussi à l’opinion publique. Pour une partie d’entre elles, ce procès ne semble pas utile. Dédier autant de moyens pour juger des terroristes (présumés) semble disproportionné alors qu’on pourrait user de mesures plus expéditives.

Les victimes et les avocats (tant de la défense que des parties civiles) sont aussi pénalisés par cette entame erratique.

De même que le démantèlement des boxes (prévisible et justifié), les limites de l’organisation (déjà démontrées lors de l’audience préléminaire) témoignent d’un manque de préparation.

Enfin, le site choisi – l’ancien siège de l’OTAN à Evère – pose question tant sur sa fonctionnalité que sur ses aménagements, son austérité, son accessibilité.

La mise en œuvre semble donc complexe et la présidente aura donc la lourde tâche de faire en sorte que les débats et les témoignages permettent de faire de ce procès une réussite: qu’il soit juste et qu’il apporte des éléments de réponse.

2. Quelle durée ?

Sur la durée de ce procès, la fourchette semble assez large: entre 6 et 9 mois. Le retard accusé ne permettra pas de multiplier des reports éventuels. Le procès parisien avait été suspendu à plusieurs reprises en raison de cas Covid au sein des accusés. Si le virus s’invite au procès à Bruxelles, le planning va être compliqué à tenir. L’échéance qui se profile, c’est de finir avant les vacances d’été.

Si on se base sur les chiffres, il y a moins de victimes à Bruxelles qu’à Paris. Un peu moins de 1 000 personnes se sont constituées parties civiles. On sait aussi que quelques dizaines de victimes seulement souhaiteraient témoigner contre plusieurs centaines à Paris. Ce nombre peut toutefois évoluer en fin de procès.

Une donnée dont il faut tenir compte, c’est le jury populaire. La procédure peut prendre un peu plus de temps puisque de nombreux éléments, de fond comme de procédure, ne sont pas acquis par le jury. Il faudra donc faire preuve de pédagogie et prendre le temps de tout clarifier.

3. Apaiser les victimes

Les victimes débarquent à ce procès avec des valises de "pourquoi". Elles sont nombreuses à ne pas avoir été en mesure de tourner la page sur ces attaques du 22 mars 2016. Elles sont toujours tiraillées par le stress, les douleurs et en quête d’éléments de réponse, d’explications de la part des accusés.

On sait aussi que le cheminement des victimes au sein du système administratif a été particulièrement tortueux. Cette cour d’assises ne sera pas le lieu où on fera le procès de l’État belge. Une commission parlementaire s’est déjà prononcée sur ces attentats et leurs conséquences au travers de quatre volets (secours, aide aux victimes, police et renseignements, radicalisme). Concernant les indemnisations et les failles dans le système, cette cour d’assises n’apportera aucune réponse.

La longueur de ce procès peut aussi être un facteur réparateur pour les victimes. Il y aura énormément d’appréhension au début à se retrouver dans la même salle que les accusés. Mais le procès des attentats de Paris a permis de démontrer que les accusés et les victimes pouvaient avancer les uns vers les autres. Cela prend du temps de comprendre que tous les accusés ne sont pas forcément des terroristes incapables d’exprimer la moindre émotion.

Pour les victimes, le moment clé, ce sera leur témoignage. C’est une opportunité unique de pouvoir libérer leur souffrance et de l’opposer aux responsabilités des accusés. C’est aussi une démonstration réussie du procès à Paris: le témoignage poignant des victimes et leur dignité ont sorti les accusés de leur torpeur, de leur bulle, de leur détachement par rapport aux faits.

4. Établir une vérité (judiciaire) et pas forcément « la » vérité

Lorsque le verdict sera prononcé, que les peines seront connues, en saura-t-on plus sur les circonstances de ces attaques du 22 mars 2016 ? À Paris, des gars comme Abdeslam et Abrini ont apporté des éléments nouveaux qui n’étaient pas connus de l’enquête. Mais en aucun cas, ces nouveautés n’ont pu être vérifiées. C’est aussi la richesse d’une cour d’assises, c’est qu’elle est imprévisible.

Pourquoi Abrini a-t-il renoncé à se faire exploser comme il avait déjà renoncé, selon ses déclarations au procès à Paris, à le faire dans les heures précédant les attaques dans la capitale française ? Pourquoi Ousama Krayem n’a-t-il pas été jusqu’au bout de son projet suicidaire avec Khalid El Bakraoui et a fait demi-tour avant de s’engager dans le métro ? La parole des accusés est à double tranchant: des explications peuvent signifier quelque chose auprès des victimes. De même leur parole peut être systématiquement remise en question.

Les interrogatoires et auditions pourraient permettre de mieux comprendre la genèse de ces attentats et de cerner la personnalité des accusés. Comment ces petits délinquants de quartiers bruxellois se sont-ils engagés dans une radicalisation meurtrière ? Ou encore comment la "cellule Opex" de Daech fonctionnait-elle ? Cette cellule, gérée par l’émir Ousama Atar (accusé de ce procès mais présumé mort) était chargée d’organiser des attentats depuis la zone irako-syrienne.

5. Que les victimes trouvent une place dans ce procès

Dans quelle mesure la somme des témoignages des victimes pèsera sur les débats, sur les réactions des accusés mais aussi sur le jury et le verdict ? Cette dimension émotionnelle est totalement différente entre le procès à Bruxelles et celui de Paris. Dans le cas d’un jury professionnel composé de magistrats, on peut supposer que ceux-ci sont en mesure de faire le tri entre les charges présentes dans le dossier et l’émotion suscitée par les témoignages.

Les jurés n’ont ni l’expérience ni le fond (a priori) pour prendre toute la distance nécessaire avec les moments de détresse qui vont s’exprimer au cours de ce procès. Si les victimes veulent marquer ce procès, c’est en témoignant devant la cour et le jury. À Paris, une constante a animé les centaines de témoignages entendus: la dignité. Ce ne sont pas des éclats de voix qui ont émaillé le procès à Paris mais plutôt des paroles mesurées qui ont permis au procès d’être une réussite.

6. C’est le procès des accusés, pas celui des victimes

En ordonnant le démantèlement des boxes des accusés, la présidente Laurence Massart a fait passer un message: ce procès, c’est celui des accusés, pas celui des victimes. Si un maximum de mesures a été pris de manière à encadrer les parties civiles, ce sont les accusés qui resteront au cœur de cette procédure, ce sont eux qui auront droit à un dernier mot avant que le jury ne se retire. Par moments, la situation pourrait engendrer de la frustration auprès des victimes.

7. Trois accusés clés dont un absent

Ousama Atar est accusé dans ce procès comme il l’a été à Paris où il a été condamné à la perpétuité incompressible. L’émir de Daech chargé de la mise en place des attaques à l’étranger depuis le califat ne fournira aucune explication puisqu’il est présumé mort sur le terrain de guerre.

Deux des neuf autres accusés ont évidemment joué un rôle majeur dans ces attentats de Bruxelles. Mohamed Abrini, c’est "l’homme au chapeau" que l’on voit, sur les images de surveillance, pousser son trolley chargé d’explosifs à l’aéroport de Zaventem. Il s’est placé à l’abri quand les bombes d’Ibrahim El Bakraoui et Najim Laachraoui ont explosé. Ensuite il a pris la fuite, abandonnant ses valises explosives. Pourquoi ?

Pourquoi Osama Krayem, combattant de Daech, a-t-il aussi renoncé alors qu’il était porteur d’un sac à dos chargé de TATP. Il était aux côtés de Khalid El Bakraoui juste avant d’entrer dans le métro à la station Pétillon.

8. Quel intérêt de rejuger les mêmes accusés qu’à Paris ?

Cinq des neuf accusés ont déjà été condamnés dans le procès des attentats de Paris. Le dossier le confirme: il s’agissait d’une même cellule djihadiste. D’où la question: pourquoi pas un procès unique pour juger les protagonistes ? Aucune volonté politique ne s’est dégagée en ce sens. Il y avait une volonté de permettre aux victimes de Bruxelles et de Paris d’obtenir leur procès respectif.

Deux autres procès se sont tenus en marge des deux cours d’assises. Salah Abdeslam et Sofien Ayari ont été condamnés en 2018 par le tribunal correctionnel pour une fusillade qui les avait opposés à la police lors d’une perquisition à Forest quelques jours avant les attentats de Bruxelles. Autre procès en correctionnel: celui baptisé "Paris bis" et qui s’est tenu ce printemps 2022 au Justitia. Ce procès concernait une série de protagonistes du dossier dont le rôle supposé dans les attentats de Paris était secondaire et effectué après le 13 novembre 2015.

Certains accusés vont-ils être jugés deux fois pour les mêmes faits ? Lors de l’audience préliminaire de la cour d’assises de Bruxelles, c’est ce qu’avait défendu Me Jonathan De Taye, avocat d’Ali El Haddad Asufi, condamné à Paris. Il avait plaidé l’irrecevabilité des poursuites sur base du principe de "non bis in idem", soit le fait de ne pouvoir être poursuivi pénalement pour de mêmes faits.

9. Les accusés vont-ils » jouer le jeu » ?

Quelle va être l’attitude des accusés lorsqu’on leur posera des questions semblables voire identiques à celles posées à Paris ? Cinq des neuf accusés ont déjà été condamnés, souvent très lourdement. Abrini et Abdeslam devront purger une peine de perpétuité suite à leur condamnation à Paris. On peut s’interroger sur ce qu’ils ont à "gagner" en "jouant le jeu" du procès à Bruxelles. D’un autre côté, on peut aussi supposer que ces gars ressentent peut-être le besoin de se présenter à l’opinion publique belge sous un autre jour. En se montrant coopérants, ils présentent un meilleur profil. Ça compte pour les victimes mais ça peut aussi être important pour les familles des accusés qui subissent aussi les conséquences de ces attentats. Les familles des accusés ont été peu présentes dans les témoignages à la barre de la cour d’assises spéciale de Paris. Dans le cadre du procès bruxellois, peut-être assisteront-elles discrètement à certaines audiences, peut-être accepteront-elles de témoigner.

10. Quelles peines ?

Les dix accusés sont tous poursuivis comme "co-auteur de l’ensemble des attentats commis le 22 mars 2016, sans distinction de la cible affectée à chacun d’eux". Ils risquent la perpétuité.

Une mise à disposition peut aussi être prononcée. Cette peine complémentaire vise à protéger la société de personnes ayant commis certains faits graves. Elle place le condamné, à l’issue de sa peine principale de privation de liberté, sous le contrôle du tribunal de l’application des peines et ce pour une période pouvant aller de 5 ans à 15 ans. Le tribunal de l’application des peines décide d’exécuter la mise à disposition soit par une privation de liberté, soit par une mise en liberté sous surveillance.

Si une peine de sûreté est prononcée, elle ne permet pas au condamné de saisir le tribunal d’application des peines en vue de bénéficier une liberté conditionnelle ou provisoire avant le terme de cette période de sûreté.