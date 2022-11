Situation sanitaire dégradée et campagne de vaccination hésitante : pourquoi la Chine poursuit sa politique « zéro covid »

La tension était particulièrement palpable ce week-end dans ces deux dernières villes (respectivement 10 et 70 millions d’habitants), où des centaines de personnes ont - fait rare - manifesté leur mécontentement à l’égard du régime, lequel demeure arc-bouté sur sa stratégie de restrictions sanitaires, l’une des plus sévères du monde selon les critères de l’OMS.

La semaine passée, la révolte éclatait parmi les quelque 200 000 employés de la plus grande usine d’i-Phone au monde, à Zenghzhou, à l’est du pays, où une recrudescence de cas positifs a poussé les autorités à confiner le site et une partie de la ville, provoquant émeutes et mécontentement.

Dégradation sanitaire

Sur le plan sanitaire, la nervosité du régime s’explique logiquement. En 2020, passée la première vague de contaminations précédant les drastiques confinements chinois, le pays était spectaculairement parvenu à contenir l’épidémie - même si les chiffres transmis par les autorités sont sujet à débat. Ainsi, tout au long des années 2020 et 2021, les "pics" épidémiques de l’été 2020, de l’hiver qui a suivi, et de l’automne 2021 n’ont provoqué tout au plus "que" quelques dizaines de morts, les "flambées" s’éteignant à chaque fois très rapidement. Mais la donne a changé depuis février dernier, lorsqu’une nouvelle flambée a cette fois commencé à tuer dans des proportions plus importantes, le pic culminant à près de 2000 morts en quelques semaines début mars, dans la foulée des jeux olympiques d’hiver.

À partir de ce moment-là, plus jamais le pays n’a pu se targuer de ne dénombrer aucun décès dû au covid. Bien au contraire : hormis au printemps, quand le compteur est redescendu sous la barre des 200 morts pendant deux mois (avril et début mai), le nombre de décès n’a pas cessé d’atteindre des niveaux jugés inquiétants au regard des autorités : très au delà d’un millier de morts par mois, et c’est encore le cas pour ce mois de novembre. Si bien que le pays dénombre environ 30 000 décès actuellement, ce qui est peu à l’échelle de la Chine (1,4 milliard d’habitants), mais énorme pour la seule année 2022, qui a enregistré plus des deux tiers des décès chinois (environ 24 000) depuis le début de la pandémie.

Efficacité inconnue

Pourtant, la Chine est supposée avoir massivement vacciné sa population, revendiquant plus de 3,5 milliards de doses inoculées. Mais on ne connaît pas précisément l’efficacité des deux principaux vaccins chinois (Sinovac et Sinopharm) sur les variants du virus. Concernant Sinopharm, l’OMS précise que le "vaccin n’a pas encore été évalué dans le contexte de la circulation généralisée de variants préoccupants." Pour Sinovac, si l’efficacité réelle du vaccin a pu être démontrée dans certains cas, "les données relatives au variant Omicron restent insuffisantes", indique l’OMS.

Autre facteur, et pas des moindres, qui pousse la Chine a poursuivre cette fameuse politique zéro covid : : la campagne de vaccination en faveur d’un schéma vaccinal complet (trois doses) a peu percolé auprès des classes les plus âgées (et donc, vulnérables) de la population, au point que les autorités se sont senties obligées, cet été, de préciser que Xi Jinping lui-même avait été vacciné par des produits chinois. Un drôle de timing pour une telle annonce, presque trois ans après le début de l’épidémie, et alors qu’aucun vaccin autre que ceux produits par Sinovac ou Sinopharm n’est autorisé en Chine.