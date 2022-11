"Pour le moment, j’ai un visa de travail jusqu’à l’été 2025. J’ai déjà enregistré un album ici, et j’essaie de maximiser mon temps de travail. C’est important d’être ici, mais je ne sais pas jusque quand." Son occupation principale outre-Atlantique ? "Il faut faire un million de choses pour payer les factures car tout est très cher ici: je travaille à mi-temps dans une société de postproduction cinématographique avec une très chouette équipe qui me permet de revenir en Belgique en décembre et janvier pour les concerts. Je donne des cours privés de piano, je joue à l’église tous les samedis et dimanches, je donne aussi cours dans une école un jour par semaine. J’essaie de jouer un maximum de concerts."

Des influences multiples

Margaux Vranken est désormais de retour en Belgique pour présenter son nouvel album, Songbook, "un album très international avec des musiciens d’origine israélienne, polonaise, française, hollandaise. Je suis la seule Belge de l’album !" Un album aussi où la voix domine. "J’adore les voix: j’ai eu un coup de cœur pour Stacy Claire, et d’autres voix avec des styles différents ; j’ai pensé aussi à Erini et Tamara Jokic que j’ai connues à Berklee."

Tout comme le précédent opus Purpose, Songbook présente une palette de couleurs et d’ambiances variées qui mêlent avec naturel émotion et sophistication, s’ouvrant tout en douceur avec le piano et la voix de Margaux Vranken sur Ballade, puis Oneiro avec Erini. Un album subtilement mis en scène aussi avec le dynamique Back in Schaerbeek suivi d’un tendre duo piano-guitare sur Untitled. Voici un disque qui, s’il intègre les codes et les sonorités du jazz, sonne comme un vrai album de chansons dont les mélodies vous restent gravées dans la tête: écoutez A Light Within ou le final Goodbye et vous en serez convaincus.

Si les USA l’inspirent, envisage-t-elle un retour en Belgique ? "Difficile à dire, j’aime comment ça se passe pour le moment. Les projets que je crée à L.A., c’est un grand plaisir de les faire découvrir en Belgique. La suite dépendra des opportunités et des circonstances de la vie, mais je me sens bien dans mon choix." Et ça se ressent dans la musique de Margaux Vranken.

« Songbook », chez IGLOO Records. Prochains concerts: carte blanche au Théâtre de Liège le 6.12, en quintet au River Jazz au Marni le 8, au Pelzer Jazz Club de Liège le 14, en solo à Hasselt le 15, au Sounds à Bruxelles le 21.