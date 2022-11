Les gouvernements européens ont adopté "à l’unanimité" la décision de considérer comme "un crime" la violation des sanctions européennes, précise le communiqué de la présidence.

Concrètement, cette décision va permettre de sanctionner des pays tiers et leurs ressortissants ou leurs entités coupables de contourner les sanctions adoptées par l’UE contre la Russie.

"L’UE a répondu avec détermination à la guerre non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine. Elle a adopté un nombre sans précédent de sanctions pour cibler l’économie de la Russie et contrecarrer sa capacité à poursuivre cette agression", a expliqué le ministre tchèque de la justice Pavel Blazek. "Pour réussir, leur mise en œuvre nécessite un effort conjoint, et la décision d’aujourd’hui est un outil essentiel pour garantir que toute tentative de contournement de ces mesures sera stoppée", a-t-il ajouté.

Les Européens ont adopté 8 trains de sanctions, notamment un arrêt de leurs achats de pétrole (avec exceptions) et de charbon, afin de priver Moscou de ses sources de financements pour la guerre en Ukraine.

La Turquie est régulièrement accusée de contourner les sanctions européennes et de mettre en place une route détournée pour acheminer du pétrole russe dans les pays de l’UE malgré l’embargo européen.

"L’inclusion de la violation des mesures restrictives dans la liste des ‘crimes’ est la première de deux étapes visant à garantir un degré similaire d’application des sanctions dans toute l’UE et à dissuader les tentatives de contournement ou de violation des mesures de l’UE", souligne le communiqué de la présidence.

La seconde étape est l’adoption d’une législation pour définir les infractions pénales et les sanctions à appliquer en cas de violation des sanctions européennes, car les États membres ont actuellement des définitions différentes de ce qui constitue une violation des mesures restrictives.

La Commission devrait soumettre une proposition en fin de semaine, avec l’objectif "d’aller vite" pour contrer le contournement des sanctions, a confié une source européenne.