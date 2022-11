EuroSkills: nos 24 représentants au championnat en Pologne sont connus

Les 24 jeunes qui composent le Belgian Team ont passé avec succès le cap des présélections, chacun et chacune dans leur métier, en janvier et février de cette année. Ils ont ensuite intégré des "Skills Teams" pour améliorer leurs compétences techniques, soft skills, et pour se préparer à la finale du Championnat belge des Métiers lors des Startech’s Days 2022 qui viennent de se dérouler à Ciney à la mi-novembre.