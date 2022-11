Si on savait que l’équipe était vieillissante, la déroute au Maroc dimanche au Mondial au Qatar a surtout vu les deux superstars belges que sont Courtois et De Bruyne qui n’étaient pas au rendez-vous.

2. Ancienne institutrice, Aurélie s’est reconvertie dans la pâtisserie à Epinois: “C’est mon évasion”

Aurélie a travaillé du côté de Frameries dans plusieurs écoles avant de quitter le monde de l’enseignement pour se lancer dans… la pâtisserie. D’abord en cours du soir, elle est devenue une professionnelle aguerrie.

3. EDITO | Le temps long des attentats

Plus de 6 ans après les faits, le procès des attenats de Bruxelles va enfin commencer, le lundi 5 décembre prochain. Un long délai qui peut s’expliquer par le peu de préparation face à un tel cas de figure, jamais envisagé par les institutions.

4. Dalil (Athus) a découvert les bons côtés du Qatar: « Une vraie ambiance de fête dans les stades, autour et même en ville »

Les conclusions, plutôt positives d’un supporter belge en déplacement au Qatar. Pour sa première Coupe du monde, Dalil a trouvé "une vraie ambiance" au Qatar.

5. Une plainte après le décès d’un élève du collège St-Benoît: « 14 mois que j’attends des regrets des autorités de Maredsous »

Quatorze mois après la chute mortelle d’Antoine, un Bruxellois de 18 ans, au collège Saint-Benoît de Maredsous, sa famille s’exprime sur le contexte de brimades et de menaces dans lequel le drame s’est produit.

6. « Donne-moi des Elles », le livre qui rend les femmes à nouveau visibles

Un livre écrit par deux autrices, une Française et une Belge, qui montre à quel point, au fil des siècles, la femme a toujours été mise à l’écart de l’homme et réduite à un statut de mère génitrice ou gardienne du temple familial.

7. Figuiers, abricotiers, orangers apportent de l’exotisme aux jardins belges

Avec le réchauffement climatique, des essences d’arbres fruitiers que l’on ne voyait pas, ou alors fort peu dans nos contrées, ont de plus en plus la cote.

8. Avec sa bande dessinée, Issa Doumbia veut aussi devenir un moteur: “Jamais vu de héros avec des origines ou même une confession différente” (vidéo)

L’humoriste et comédien français sort une bande dessinée dans laquelle il raconte sa vie de “gamin de banlieue, noir, rond et dyslexique”. Il souhaite y démonter les clichés et montrer que les héros de fiction peuvent être de toutes les couleurs et confessions.

9. Le Comptoir des ressources créatives de Namur lance une plate-forme dédiée à la culture locale

Avec ses partenaires, le Comptoir des ressources créatives (CRC) de Namur a lancé samedi soir la première plateforme wallonne 100% dédiée à la culture locale.

10. Onana, suspendu face à la Croatie: «Déçu car j’ai souvent joué avec une carte jaune»

Le médian des Diables, a reçu une carte jaune lors de chacun des deux premiers matchs des Diables au Mondial, ce qui lui vaudra d’être suspendu pour le troisième, qui pourrait aussi être le dernier si la Belgique ne s’impose pas. De quoi avoir des regrets, tant ce qu’a montré le jeune Diable était prometteur.

