L’accord salarial sur lequel le conseil des ministres restreint du gouvernement fédéral s’est mis d’accord lundi apporte une réponse insatisfaisante aux véritables défis, estime la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) dans une première réaction.

Selon les termes de la proposition de conciliation devant permettre de sauver les négociations salariales entre les syndicats et les employeurs, l’indexation automatique sera conservée mais la marge salariale sera par contre nulle durant les deux prochaines années, quel que soit l’indice. Les entreprises qui s’en sortent bien pourront toutefois accorder une prime allant jusqu’à 500 euros à leurs salariés, à condition qu’un accord sectoriel soit conclu à cet effet. Une clause échappatoire est également prévue pour les entreprises qui ne disposent pas de ces moyens financiers. Enfin, les entreprises aux bénéfices exceptionnellement élevés pourront octroyer jusqu’à 750 euros à leurs travailleurs.

"Fixer la norme salariale à 0% est déjà un signal important. Cela permet d’éviter une augmentation générale des coûts salariaux pour l’économie", estime le patron de l’organisation patronale, Pieter Timmermans.

Mais les primes uniques auxquelles le kern a abouti envoient un mauvais signal, tacle la FEB. "Apparemment, plus la crise de compétitivité est profonde, plus les primes autorisées sont élevées. Nous traversons en effet la crise de compétitivité la plus sévère depuis des décennies, qui affectera inéluctablement la création d’emplois, et le montant des primes uniques est relevé", déplore-t-elle.

"Alors que la crise de compétitivité fait rage plus que jamais, on permet aux syndicats d’exiger des primes plus élevées que lors de crises précédentes moins aigües. Il s’agit là d’un signal incompréhensible. Notre pays a maintenant besoin d’un pacte de compétitivité audacieux qui réduise notre handicap salarial de 16% afin de ne pas mettre en péril l’emploi dans notre pays", insiste Pieter Timmermans.

Des ajustements ont été apportés "à juste titre" au niveau des allocations de chômage, afin que le travail soit plus rémunérateur que l’inactivité, pointe par ailleurs la fédération patronale au sujet de l’enveloppe bien-être.

Celle-ci sera versée à 100%. Normalement, cet argent est consacré à diverses allocations, mais cette fois, une petite partie sera réservée aux travailleurs. Les allocations de chômage les plus basses augmenteront de 1,3%, ce qui est inférieur au maximum de 3,5%. L’argent ainsi dégagé servira à augmenter le salaire minimum afin d’éviter au maximum les pièges à l’emploi.

« Pas d’augmentation salariale structurelle », réagit la FGTB à la proposition de primes

La FGTB n’est "pas très enthousiaste" vis-à-vis de l’accord salarial proposé lundi par le gouvernement fédéral. Celui-ci contient cependant également des points positifs, a reconnu Miranda Ulens, secrétaire générale du syndicat socialiste.

"Nous ne sommes, en fait, pas favorables aux chèques", développe la FGTB à propos de cette proposition de prime. "Il ne s’agit pas d’une augmentation structurelle des salaires. En outre, elle ne compte pas pour l’accumulation de la pension. Des personnes n’arrivent déjà pas maintenant à joindre les deux bouts avec leur pension."

Les syndicats préféreraient en outre que la norme salariale soit indicative, afin que les syndicats et les employeurs puissent toujours négocier des augmentations de salaire, répète Miranda Ulens. Il n’y a en effet, légalement, pas de marge pour une augmentation des salaires, en dehors de l’indexation automatique, pour ces deux prochaines années.

La secrétaire générale du syndicat socialiste se félicite, par contre, que la proposition du gouvernement ouvre la porte à des négociations au niveau sectoriel. Elle pense d’ailleurs que de nombreux secteurs recourront à cette prime. "J’entends qu’il y a des employeurs qui veulent donner de la reconnaissance à leur personnel", confie-t-elle. "Grâce à cela, on peut encore prendre en compte les entreprises en difficulté."

« Les entreprises se voient offrir le Père Fouettard », déplore Agoria

La fédération des entreprises technologiques Agoria est pour le moins mécontente de l’accord salarial présenté lundi par le gouvernement fédéral. "Le gouvernement joue à Saint-Nicolas et les entreprises se voient offrir le Père Fouettard", réagit, sans mâcher ses mots, le CEO Bart Steukers.

"Il m’est difficile d’expliquer cela à nos dirigeants d’entreprises", souligne M. Steukers. "Nos salaires augmentent 5,7% plus vite que chez nos partenaires commerciaux et notre compétitivité se détériore chaque jour", déplore-t-il.

"Si cette proposition de conciliation devait devenir la décision finale, nous nous assoirons, en tant qu’organisation sectorielle constructive, avec les partenaires sociaux et nous examinerions comment nous pouvons limiter le plus possible les dommages potentiels à notre tissu économique", prévient le CEO d’Agoria.

La proposition de conciliation du gouvernement ne semble remporter les pleines faveurs d’aucune partie, la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) estimant qu’elle ne répond pas aux véritables défis, même si elle salue la fixation de la norme salariale à 0%. Le syndicat FGTB, de son côté, déplore l’absence d’augmentation salariale structurelle tout en se réjouissant de la possibilité de négociations au niveau sectoriel.

Les employeurs flamands peu favorables à la proposition salariale du gouvernement

La proposition de conciliation du gouvernement fédéral visant à sortir les négociations salariales entre syndicats et employeurs du marasme est "inacceptable" pour les entreprises flamandes. C’est ce qu’affirme lundi Hans Maertens, directeur de l’organisation patronale flamande Voka. Du côté des indépendants et de l’Unizo, on déplore une proposition qui ne cible que les entreprises qui se portent bien, alors que pour la grande majorité des autres, "il reste un problème économique de taille".

Selon la proposition du gouvernement, la norme salariale pour les deux prochaines années sera de 0%, c’est-à-dire nulle. Il n’y aura donc pas d’augmentation en la matière, si ce n’est l’indexation automatique. Une prime pouvant atteindre 750 euros pourra toutefois être accordée par les entreprises qui obtiennent de bons résultats.

"Le gouvernement adapte donc ses propres lois. La loi stipule qu’il faut examiner si la compétitivité des entreprises est affectée. Et le Conseil central de l’économie l’a fait et a conclu qu’il y a effectivement une marge de 0%. De cette manière, la compétitivité est dès lors compromise. Nous jouons avec le feu pour un compromis politique", dénonce Hans Maertens, administrateur délégué du Voka.

Un certain nombre d’entreprises pourront payer des primes de 750 euros, reconnaît-il. "Mais les profits d’aujourd’hui sont les investissements de demain et les emplois d’après-demain. Les entreprises qui se portent bien aujourd’hui peuvent se porter moins bien demain et mal après-demain."

Du côté de l’Unizo et des indépendants flamands, on se dit "particulièrement nerveux" à l’idée qu’aucune attention ne soit accordée aux structures qui ne se portent pas bien. "La grande majorité des entreprises se portent mal et ont déjà des difficultés à tout assumer", pointe ainsi son directeur général Danny Van Assche, faisant référence à l’indexation des salaires de plus de 10% qu’il faut financer.

Il est par contre positif quant au fait d’avoir "bétonné" que les entreprises qui n’ont pas de marge financière pour une prime puissent y échapper.

Un accord inacceptable au regard des profits des grandes entreprises, juge le PTB

Le PTB a qualifié lundi d’inacceptable l’accord salarial proposé lundi par le gouvernement fédéral.

"Le gouvernement prive l’ensemble de la classe travailleuse de toute liberté de négocier sa légitime part du gâteau. Et pourtant, les 5.000 plus grandes entreprises de Belgique ont vu leurs bénéfices doubler pour atteindre 36 milliards d’euros. Bloquer tous les salaires à 0,0% est donc non seulement injuste, mais aussi complètement irresponsable en cette période de crise du pouvoir d’achat", a réagi le président du PTB, Raoul Hedebouw, par voie de communiqué.

Celui-ci a jugé les chèques à la consommation promis "totalement insuffisants".

"Le gouvernement espère pouvoir endormir la mobilisation grâce à des mini-chèques uniques, une aumône. Des chèques dont on n’est même pas sûrs de voir la couleur, d’ailleurs, car l’an dernier, seule la moitié des salariés en ont reçus. Et pour un montant de moins de 11 euros par mois. Alors que l’on sait que les grandes entreprises engendrent des bénéfices plus élevés que jamais", a ajouté le leader de la formation d’extrême gauche.

Pour le PTB, le gouvernement ferait mieux d’inverser la vapeur et de bloquer les prix de l’énergie, plutôt que les salaires. Il demande au ministre fédéral de l’Emploi, Pierre-Yves Dermagne (PS), de ne pas signer l’arrêté royal qui bloque les salaires.

Un accord salarial pas adapté aux secteurs intensifs en main-d’œuvre, réagit Comeos

La prime énergie de 500 euros n’est pas adaptée aux secteurs intensifs en main-d’œuvre avec des bas et moyens salaires tels que le commerce, l’horeca, la logistique, les PME, etc. C’est ce qu’estime Comeos, la fédération du commerce et des services, se disant déçue par l’accord salarial conclu lundi au sein du gouvernement.

La norme salariale restera à 0% pour les deux prochaines années, selon la proposition de conciliation du gouvernement sur les salaires. Les entreprises qui obtiennent de bons résultats peuvent toutefois verser une prime unique allant de 500 à 750 euros à leurs travailleurs.

"Le gouvernement donne l’impression que la différenciation est possible mais, au final, ces 500 euros redeviennent un objectif pour les syndicats de tous les secteurs et de toutes les entreprises", estime Comeos.

Cela alors que "le commerce ne va pas bien aujourd’hui", alerte Dominique Michel, le CEO de la fédération patronale. "Les volumes sont en baisse dans les supermarchés et les magasins non alimentaires, alors que les coûts des matières premières, des salaires, de l’énergie, des loyers, etc. explosent. Nous ne répercutons pas tous ces coûts. Les chiffres de la Banque Nationale montrent que nous pouvons répercuter moins de 40% de l’augmentation des coûts sur les clients."

Tout cela sans compter les conséquences de l’indexation automatique des salaires, de plus de 10%. "Avant cette crise énergétique et inflationniste, nous étions déjà 21% plus chers que nos pays voisins en termes de coûts salariaux par heure. Ce chiffre s’élève à présent à 27%. Une prime énergie vient maintenant s’ajouter", déplore le patron de Comeos.

Même si seulement 10% des entreprises s’en sortaient bien, au final la moitié des travailleurs avaient quand même reçu un chèque consommation lors de la précédente expérience d’une telle prime unique accordée par les entreprises ayant enregistré de bons résultats, pointe encore la fédération.

"La situation du commerce n’est pas la même aujourd’hui qu’il y a deux ans", insiste-t-elle. "500 euros est absolument impayable pour les entreprises du commerce. Toutes proportions gardées, un secteur comportant beaucoup de bas et moyens salaires paie donc plus que les secteurs à forte intensité de capital, avec toutes les conséquences sur l’emploi."

La loi salariale se heurte à ses propres limites, réagit la CSC à la proposition de primes

Le nouveau chèque consommation, sous forme de prime allant de 500 à 750 euros, proposé par le gouvernement prouve que la loi sur les salaires atteint ses limites, estime lundi le président de la CSC, Marc Leemans, via Twitter, dans une première réaction à l’accord fédéral sur les salaires.

La norme salariale restera à 0% pour les deux prochaines années, selon la proposition de conciliation du gouvernement sur les salaires. La loi sur les salaires vise en effet à ne pas les faire dérailler par rapport aux pays voisins.

Les entreprises qui obtiennent de bons résultats peuvent toutefois verser une prime unique à leurs travailleurs, suggère le gouvernement.

Pour la CSC, ce nouveau chèque consommation est "bienvenu". "Mais cela prouve pour la deuxième fois que la loi salariale inapplicable se heurte à ses propres limites", lance le président du syndicat chrétien, Marc Leemans.

Les syndicats plaident depuis longtemps en faveur d’une norme salariale "indicative", qui laisserait une marge de manœuvre aux négociations entre syndicats et employeurs sur les majorations salariales. Ce dont ne veulent absolument pas entendre parler les patrons.

Quant à l’enveloppe bien-être, elle sera versée à 100%. Normalement, cet argent est consacré à diverses allocations, mais cette fois, une petite partie sera réservée aux travailleurs. Les allocations de chômage les plus basses augmenteront de 1,3%, ce qui est inférieur au maximum de 3,5%. L’argent ainsi dégagé servira à augmenter le salaire minimum afin d’éviter au maximum les pièges à l’emploi.

Maintenant que le gouvernement s’est prononcé sur cette enveloppe bien-être, Marc Leemans souhaite que l’argent aille le plus rapidement possible aux personnes dont les pensions ou les allocations sont les plus faibles.

Katoen Natie veut payer la prime de 750 euros à son personnel

L’entreprise de logistique anversoise Katoen Natie a déjà décidé de verser à son personnel la prime de 750 euros prévue par l’accord fédéral sur les salaires. Quelque 7.000 travailleurs sont concernés.

"Le gouvernement a entendu notre proposition de distribuer des chèques non imposables aux travailleurs", s'est réjoui lundi Fernand Huts, le patron de Katoen Natie.

"Le gouvernement a entendu notre proposition de distribuer des chèques non imposables aux travailleurs", s’est réjoui lundi Fernand Huts, le patron de Katoen Natie.

Le groupe logistique anversois et sa filiale Indaver souhaitent verser à tous leurs collaborateurs en Belgique une prime de 750 euros exonérée d’impôts "dès que cela sera rendu possible par le gouvernement et les partenaires sociaux".