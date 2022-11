5 choses que vous ignoriez (peut-être) sur Goldorak (vidéo)

1 Aucun épisode depuis 1978

C’est un peu dingue, mais la légende de Goldorak s’est construite sur seulement 74 épisodes, multidiffusés de 1978 à 1888 sur Antenne 2, puis TF1. Quand on sait que One Piece, le nouveau mastodonte du genre, vient de franchir le cap du… millième épisode, la chose peut sembler incongrue. Mais il se fait que Goldorak a ouvert une porte qui ne s’est jamais refermée ensuite: "Goldorak, assure Jérémy Cerrone, le Français qui a obtenu des ayants droit de la franchise la permission de monter cette exposition, défendait déjà des valeurs comme l’écologie – il y a un épisode sur la fonte des glaces -, la famille ou l’amitié. Des valeurs qu’on a retrouvées, ensuite, dans tous les autres mangas, que ce soit Naruto, One Piece ou Dragon Ball."

2 Ça n’a pas marché au Japon

Goldorak fut la troisième série imaginée par Go Nagaï et produite par le studio Toei Animation mettant en scène des super-robots, après Mazinger Z et Great Mazinger. Le but initial était de s’appuyer sur la popularité des deux premières séries pour vendre encore plus de produits dérivés. Mais le public japonais ne pardonnera jamais au studio nippon d’avoir fait d’Alcor, le personnage principal de Mazinger Z, un faire-valoir d’Actarus dans Goldorak. Si bien que la série connaîtra davantage de succès en Europe – principalement en France, en Belgique et en Italie – qu’au Japon.

3 Il a imprégné la pop culture

Le destin d’Actarus, ce prince déchu de la planète Euphor venu se réfugier sur la Terre, où il sera traqué par les sbires de l’empire de Vega, a inspiré, on l’a dit, bon nombre de mangas plus récents. Mais aussi imprégné la culture populaire de façon plus large, et jusqu’à l’industrie hollywoodienne, qui l’a souvent remixé à sa sauce dans des œuvres aux qualités discutables comme les franchises Transformers ou Pacific Rim. "Et avec, sourit Jérémy Cerrone, une narration plus américaine: avec d’un côté les bons, et de l’autre les méchants, quand justement les mangas ont ceci de captivant que les rôles y sont moins figés. On apprend à y connaître les personnages, leurs motivations, et il n’est pas rare de voir un héros sympathiser avec son pire ennemi. "

4 Des jouets qui valent cher

Beaucoup des jouets et produits dérivés exposés sur le site de Tour & Taxis valent leur pesant de cacahuètes, jusqu’à plusieurs milliers d’euros pour certains. "C’est un marché qui est en plein boum, confirme Jérémy Cerrone, qui a fait construire sur mesure et installer dans son bureau le… cockpit de Goldorak, lequel se trouve parmi les raretés exposées . On y trouve aussi pas mal de jouets plus récents, preuve que c’est une licence encore très vivante, malgré l’absence de nouveaux épisodes animés." Un marché qui compte aussi son graal: un "shogun" de Goldorak, un robot d’une soixantaine de centimètres jadis à gagner sur concours et seulement édité à 500 exemplaires. Une légende urbaine, même, selon certains spécialistes, qui s’arracherait à 15 000 € sur les ventes aux enchères et que Jérémy Cerrone et Richard Blin, le directeur du Toys Discovery Museum, ne désespèrent pas de pouvoir proposer, bientôt, aux visiteurs de la Goldorak XperienZ. "On négocie avec un collectionneur français qui en aurait deux", rapporte, en croisant les doigts, le second.

5 Un reboot... ou une suite en gestation

Go Nagaï et le studio Toei Animation ont annoncé, voici quelques mois, le lancementd’un nouveau projet estampillé Goldorak. Un événement, même si on ne sait pas encore si Projet G – c’est son titre – sera un reboot ou une suite: "J’espère juste, grimace Jérémy Cerrone, que ce sera conforme aux valeurs véhiculées jusqu’alors par Goldorak. Parce que quand on voit les reboots de certaines autres séries, comme Les Chevaliers du Zodiaque, ça fait un peu peur…"

« Goldorak XperienZ », sur le site de Tour & Taxis, du 26 novembre au 15 janvier 2023.