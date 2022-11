De Croo et Lahbib en visite à Borodianka et Boutcha (vidéo)

À Borodianka, le Premier ministre et sa délégation ont notamment constaté les dégâts causés par les tirs de roquettes et les frappes aériennes de Moscou, avant de marquer une pause devant l’œuvre d’art de l’artiste britannique Banksy peinte sur le mur d’un bâtiment mutilé et représentant une gymnaste en équilibre sur les gravats.µ

"Comme c’est poignant de voir ce spectacle. Des centaines de personnes vivaient ici et des dizaines d’entre elles sont mortes", a-t-il déclaré. "Il n’y a aucune installation militaire autour de nous. Les Russes ont pilonné des quartiers résidentiels."

Borodianka est devenue l’une des villes symboles de la résistance ukrainienne face à l’invasion russe. La ville a été occupée pendant des semaines jusqu’à sa libération à la fin mars.

La délégation belge a ensuite pris la route vers Boutcha où des cadavres de civils froidement abattus avaient été découverts après leur retrait de la zone fin mars également.

"Des enfants et des civils ont été exécutés sans raison", a déploré Hadja Lahbib. "On ne peut que dénoncer ces exactions... Après cela il faudra penser à la reconstruction et rétablir la paix".

La lutte contre la propagande est aussi importante aux yeux de la ministre. "Les Russes prétendent - malgré les photos qui circulent- qu’il s’agit d’une mise en scène. Nous devons, à présent, nous assurer que la justice fera son travail correctement", a-t-elle ponctué.

L’Ukraine sait bien évaluer la Belgique à sa juste valeur, selon De Croo

De Croo a souligné que la Belgique avait été l’un des premiers pays à soutenir militairement l’Ukraine. "’Ils (les dirigeants ukrainiens) le savent. Et ils savent qu’ils peuvent compter sur nous pour certaines choses très spécifiques. Par exemple, nous sommes bons pour former des militaires dans certaines spécialités, comme le déminage", a-t-il dit.

Selon le Premier ministre, la Belgique est également venue en aide à l’Ukraine par le biais du mécanisme interdépartemental via B-FAST, avec la promesse de fournir notamment des groupes électrogènes de secours - bien nécessaires alors que l’hiver s’installe en Ukraine et après les attaques répétées de la Russie contre l’infrastructure énergétique du pays. Elle s’est aussi engagée dans la reconstruction des écoles et des hôpitaux et a proposé d’envoyer des laboratoires CBRN (pour répondre aux menaces chimiques, bactériologiques, radioactives et nucléaires) mobiles.

"C’est très apprécié", a souligné le chef du gouvernement fédéral.

Il a ajouté que la Belgique continuait à apporter un soutien militaire à l’Ukraine, même si le gouvernement ne communique que peu sur ce sujet. C’est un choix délibéré, a confirmé le Premier ministre.