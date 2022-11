The Cure fête les trente ans de « Wish »

Comme souvent sur les versions Deluxe des albums de The Cure, le premier CD contient l’album original long de douze titres et d’une durée de plus de 65 minutes, porté par les singles High, Letter to Elise et surtout Friday I’m in Love.

À propos de cette chanson, il existe une anecdote amusante, racontée à l’époque par le magazine NME. Sous l’emprise de substances pas très licites, Robert Smith est pris de crises de paranoïa aiguës. Il est alors persuadé qu’il a dû piquer cette jolie mélodie "catchy" à un autre groupe. Il contacte alors une série de musiciens parmi ses connaissances à qui il chante le morceau, mais la réponse est chaque fois la même: "Non, je ne l’ai jamais entendu." La chanson sort donc en tant que deuxième single et contribuera grandement au succès de l’album…

Le second CD fait place à une kyrielle de démos de chansons qui se trouvent sur l’album ( Cut, A Letter to Elise, Wendy Time, To Wish Impossible Things…), mais aussi parues en face B des singles sortis à l’époque ( The Big Hand, face B de A Letter to Elise ; This Twilight Garden, face B de High…) ainsi qu’une série d’instrumentaux prévus à l’origine pour un second disque qui devait accompagner la sortie de Wish et qui avait pour titre provisoire Music for Dreams ( T7, Now Is the Time, Miss Van Gogh…).

Enfin, le troisième CD propose quatre chansons parues uniquement sur une cassette commercialisée en 1993 sous le nom Lost Wishes ( Uyea Sound, Cloudberry, Off to Sleep et The Three Sisters), encore un instrumental inédit ( A Wendy Band), un remixe inédit ( From the Edge of the Deep Green Sea), des remixes parus à l’époque et un enregistrement inédit live à Paris de End.

Période créative intense

Un contenu gargantuesque, mais comme le confie Robert Smith, il était dans une période créative intense à l’époque et les sessions au studio The Live House dans les Cornouailles puis au Farmyard Studios dans les Cotswolds (sud-ouest de l’Angleterre) ont été prolifiques, avec la création d’environ 40 morceaux.

Ils sont donc pour la première fois tous rassemblés, dans une version remastérisée par Smith lui-même. Chose qu’il n’avait pas faite voici trente ans. "J’étais trop occupé à trier nos concerts à venir pour superviser correctement le mastering, indique-t-il. Cela m’a dérangé pendant très longtemps. Cela a pris 30 ans, mais enfin, mon Wish s’est réalisé."

The Cure, « Wish » 30 th anniversary Deluxe edition, 2LP, 3 CD, 1 CD, cassette & digital.