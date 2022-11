Nord-Kivu : un accord fragile pour mettre fin aux combats

À 18 heures, ce vendredi, au moment où les armes étaient supposées se taire enfin, il y avait lieu de douter fortement de la pérennité de ce cessez-le-feu. D’abord parce que les premiers concernés par l’accord (les rebelles du M23, donc) n’étaient pas représentés lors du sommet de Luanda qui a accouché du cessez-le-feu "imposé". "Le M23 a pris connaissance de ce document dans les réseaux sociaux… Il n’y avait personne dans ce sommet donc ça ne nous concerne pas vraiment", s’est défendu, auprès de l’AFP, Lawrence Kanyuka, porte-parole politique du M23. "Normalement, quand il y a un cessez-le-feu, c’est entre les deux parties en guerre."

Sur le terrain, aucun signe d’infléchissement de la part des rebelles - opposés aux forces militaires congolaises (FARDC) et qui revendiquent un certain nombre de territoires dans le nord-Kivu - n’a été constaté. "Un jour après l’appel du cessez-le-feu, les combats ont repris ce vendredi matin dans la localité de Chumba, le village de Swagara à Bwiza", et "plusieurs sources affirment que d’autres fronts sont concentrés sur la colline de Kabarozi", affirmait ce vendredi matin, sur Twitter, le journaliste congolais Daniel Michombero.

Cessez-le-feu accepté… sur le papier

Toutefois, dans un communiqué émis ce vendredi, le M23 a fait savoir qu’il "acceptait" le cessez-le-feu, comme il l’avait (prétendument) fait en avril dernier, lors de négociations avec Kinshasa : "Une fois de plus, le M23 accepte le cessez-le-feu tel que recommandé par les Chefs d’État, cependant, il demande au gouvernement de Kinshasa de le respecter à son tour, faute de quoi le M23 se réserve pleinement le droit de se défendre et de protéger les populations civiles contre toute violation du cessez-le-feu".

Les rebelles se disent également prêts à "discuter des points qui les concernent dans ledit communiqué en vue de rétablir une paix durable". Seul problème, le M23 n’est pas disposé à quitter le territoire congolais : le chef du mouvement, Bertrand Bisimwa, a d’ailleurs rédigé et signé le communiqué à Bunagana, à une centaine de kilomètres au nord de Goma, près de la frontière avec l’Ouganda. Lawrence Kanyuka, le porte-parole du M23, confirme par téléphone que le mouvement n’est pas disposé à déposer les armes là-bas. Or, l’accord stipule noir sur blanc que "le M23 se retire des zones occupées en RDC", et Bunagana est toujours sous occupation du M23 depuis juin dernier.

Ces derniers jours, les rebelles auraient même progressé dans plusieurs autres zones du Nord-Kivu, en particulier dans le Rutshuru.

"Nous nous demandons en quoi notre gouvernement nous aide en ce moment de psychose ", a notamment déclaré un habitant de la localité de Bwito auprès de Radio Okapi, accusant de M23 de s’être allié à d’autres groupes armés pour terroriser la population.

Forces régionales

Alors que le retrait de la MONUSCO, la mission de l’ONU pour la stabilisation de la région, est déjà programmé, il semble inévitable qu’un déploiement de forces régionales (notamment kényanes) doive avoir lieu à court terme pour stabiliser la région, avant d’engager le moindre processus politique digne de ce nom, comme l’entendent divers entremetteurs, tel le président français Emmanuel Macron. On en est encore très loin.