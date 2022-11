Des marchés de Noël entre réjouissance et prudence: tour d’horizon en Wallonie

Positifs après le Covid

L’année précédente, elle ne s’était "pas risquée" à écouler sa production sur un marché de Noël à cause des mesures Covid. Cette année, elle a déboursé 850 euros pour disposer d’un chalet pour une dizaine de jours sur la grand-place de Nivelles.

Malgré la crise énergétique et la hausse de nombreux coûts de production, l’investissement en vaut la peine. L’artisane a déjà pu prendre le pouls des visiteurs cette année lors d’une première vente au marché automnale de La Louvière. "Il y avait vraiment un engouement. Les clients ont déjà fait les emplettes pour Noël. Ils étaient déjà dans cette optique-là. Et moi, personnellement, au niveau de mes ventes, j’ai pu le remarquer aussi, dans le sens où j’ai déjà pas mal de commandes pour Noël dans mes collections de bougies d’hiver."

Une période phare pour les artisans

La période de Noël est un moment important pour les artisans locaux. Elle leur offre visibilité et permet parfois de fidéliser une clientèle locale. " Pour nous, c’est important de montrer qu’on est là, et d’avoir un premier contact avec les gens. Le marché de Noël, c’est vraiment un point de contact, les gens reviennent plus tard, on rediscute. Et en général, on a un très bon feedback, explique Maryline Roulive, de la savonnerie du Colibri, basée à Belgrade.

Elle expose pour la deuxième année consécutive ses savons et céramiques aux "Temps des cadeaux" de l’abbaye de Floreffe, un marché de Noël qui met en avant des artisans locaux.

La crise impacte les exposants

Ses confrères artisans ont de l’espoir pour cette année, puisque lors de l’édition précédente, certains n’avaient pu réaliser que 50% de leur chiffre d’affaires habituel pré-Covid. "Je pense que cette année pourra être une très belle année", estime l’artisane. "Maintenant, ce qui me fait un peu peur, c’est le coût de l’énergie et du transport. J’ai vu que certains artisans ne seront pas présents cette année. Et il n’y aura pas de grand chalet, pour des raisons liées aux coûts énergétiques."

Les clients frileux ?

Une autre de ses craintes, est que la clientèle se restreigne face à la baisse du pouvoir d’achat. "Je pense que les personnes opteront pour des plus petits cadeaux sympathiques, ou alors des coups de cœur", souligne-t-elle.

Si le syndicat neutre pour indépendants (SNI) n’a pas encore reçu de retours de terrain, il confirme néanmoins ce sentiment partagé.

"Il y a bien sûr l’enthousiasme car on revient aux conditions normales, sans covid safe ticket, etc. Mais en raison des effets de la crise, des clients vont aussi se limiter en termes d’achats et même de participation, estime Olivier Mauen, chargé de communication du SNI. Et puis, certaines communes ont décidé cette année de diminuer les illuminations de Noël ou de supprimer des patinoires en raison de la crise énergétique… Il faudra voir si cela aura le même attrait. "

Le SNI fait également remarquer que les réveillons de Noël et de Nouvel an tombent durant le week-end cette fois-ci. "Cela aura sans doute une influence sur le nombre de visiteurs ces week-ends-là. "

