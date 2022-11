L’Ukraine en situation d’urgence énergétique

"Il est important de rétablir l’électricité en Ukraine", a souligné la commissaire à l’Énergie Kadri Simson, citant les équipements et générateurs électriques déjà livrés à l’Ukraine par ses alliés européens. Toutefois, cela ne suffit pas: "Il est clair que si les attaques infrastructures se poursuivent, il faudra renforcer ce soutien", a expliqué la commissaire, enjoignant les États membres de fournir à l’Ukraine autant de transformateurs et générateurs que possible.

Ce soutien européen concerne également la Moldavie, voisine de l’Ukraine, qui "commence à être impactée par ces attaques répétées", a noté la commissaire.