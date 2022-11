Énergie : vous voulez un bout d’éolienne en mer ?

Même s’il s’agit là d’un projet industriel à plusieurs milliards d’euros, chaque citoyen lambda pourrait bien y avoir son petit bout d’éolienne.

Créée l’été dernier, la coopérative SeaCoop entend en effet, d’ici 2030, investir 450 millions d’euros d’argent citoyen dans les éoliennes de la zone Princesse Élisabeth.

SeaCoop ne part pas de rien pour atteindre ses ambitions puisqu’elle regroupe déjà 34 coopératives citoyennes d’énergie renouvelable, elles-mêmes membres des fédérations RESCoop, wallonne et flamande.

Rien qu’en Wallonie, RESCoop compte 15 000 coopérateurs qui profitent de +-70 MW en énergie renouvelable (éolienne, photovoltaïque, hydro-électrique,…). C’est par ailleurs RESCoop qui a créé le fournisseur d’électricité coopératif COCITER qui durant cette crise énergétique a connu un succès inédit grâce à la stabilité des prix qu’il propose aux 22 000 ménages adhérents.

Proposer un prix stable et abordable, c’est aussi l’objectif de SeaCoop avec les éoliennes de la mer du Nord.

"Mais pour que la participation de SeaCoop aux nouvelles zones de concession soit couronnée de succès, les conditions spécifiques de la participation citoyenne au processus d’appel d’offres sont cruciales", fait savoir la coopérative.

Lundi, elle présentera deux études pour convaincre tant les potentiels coopérateurs que les autorités publiques de l’importance de la place citoyenne dans le projet de la zone Princesse Élisabeth. La première étude fera le point sur la valeur ajoutée de la participation directe des citoyens par rapport à la participation financière ordinaire ; la seconde sur les seuils de participation directe des citoyens et les conditions d’une concurrence loyale.

Ce second point est essentiel pour ouvrir la porte des parcs éoliens offshore aux citoyens, pointe d’ailleurs l’étude de SeaCoop sur les barrières à la participation citoyenne: "Dans un univers de marché dominé par des acteurs industriels, souvent d’origine étrangère, et disposant de moyens financiers importants, le jeu de la concurrence ne permet que rarement aux citoyens de devenir propriétaire de leur énergie, d’autant plus lorsqu’on évoque un projet tel que la construction d’un parc éolien offshore."

Pour augmenter les possibilités de faire de la place aux citoyens dans l’éolien offshore, SeaCoop réclame donc que la procédure d’appel d’offres attribue suffisamment de points au critère de "propriété citoyenne par le biais des communautés d’énergie renouvelable". Ce modèle étant ancré localement, au contraire des autres modèles de participation purement financière, dit la coopérative.