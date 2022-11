C’est samedi qu’ils sont passés à l’hôtel de ville de Couvin mais, c’est ce jeudi que leur maison, le Domaine des Rièzes et des Sarts à Cul-des-Sarts, était en fête pour célébrer leurs noces. Jacqueline Dalmatius et Jacques Fontaine, 81 et 72 ans, se sont dit "oui", pour le meilleur et pour le pire.

2. CONSO | Énergie: vous voulez un bout d’éolienne en mer?

D’ici 2026 une île énergétique sera construite dans les eaux territoriales belges de la mer du Nord. D’une superficie de 5 hectares, cette plateforme artificielle qui sera baptisée “île Princesse Élisabeth” servira de point de centralisation de l’électricité éolienne offshore ainsi que d’interconnexion, via des lignes sous-marines à haute tension, avec la Grande-Bretagne et le Danemark. Dans cette zone Princesse Élisabeth, trois nouveaux parcs éoliens seront également construits.

Même s’il s’agit là d’un projet industriel à plusieurs milliards d’euros, chaque citoyen lambda pourrait bien y avoir son petit bout d’éolienne.

Créée l’été dernier, l a coopérative SeaCoop entend en effet, d’ici 2030, investir 450 millions d’euros d’argent citoyen dans les éoliennes de la zone Princesse Élisabeth.

3. CONSO | Les rouages grippés de l’usine à gaz européenne

Le conseil extraordinaire des ministres européens de l’énergie, qui s’est tenu ce jeudi à Bruxelles, devait être l’étape finale d’un accord européen visant à plafonner les prix du gaz, matière première devenue sensible en Europe alors que fait rage la guerre en Ukraine. Il n’en a finalement rien été. Les négociations sont particulièrement difficiles.

4. RÉGIONS | Inauguration des deux logements pour sinistrés à Verviers

Arrivés fin octobre sur un terrain appartenant à Logivesdre, à deux pas du hall du Paire, les deux logements offerts par la société belge Etex sont en passe d’être terminés. Le plus gros étant réalisé, ils ont pu être inaugurés ce jeudi, en présence des autorités communales (bourgmestres et échevins), de Logivesdre et du ministre wallon du Logement Christophe Collignon (PS). De 150 m2 chacun, ils permettront à deux familles nombreuses pepines, sinistrées lors des inondations de juillet 2021, de retrouver un toit.

5. RÉGIONS | Ivre, sans permis et en excès de vitesse, Omar avait tué Jessica Bougelet en 2019

Ce funeste 30 avril, il était environ 6h du matin quand l’accident s’est produit rue de Dave à Jambes. Au volant de l’Alfa Roméo de son ami Arthur R., Omar B. a dévié de sa trajectoire et s’est déporté sur la bande d’en face, où Jessica et son compagnon Christophe circulaient vers Namur. Suite au violent choc frontal, la trentenaire est décédée durant son transfert à l’hôpital. Son compagnon a souffert de plusieurs fractures.

Outre l’homicide involontaire et les coups et blessures au passager qu’on lui reproche, Omar B. cumule plusieurs infractions: il roulait sans permis, à une vitesse excessive (on évoque 115 à 120 km/h) et était en état d’intoxication alcoolique (1,26 gramme d’alcool par litre de sang après plusieurs whisky-coca).

A près 3 ans et demi d’attente, le dossier est enfin arrivé sur le pupitre du tribunal. Les trois sœurs de Jessica, ses parents, ses amies, son compagnon étaient notamment présents pour entendre Omar.

6. RÉGIONS | Des sous pour booster la connectivité des communes en province de Luxembourg

Trois communes de la province de Luxembourg figurent dans le Top 10 wallon des entités qui recevront les subventions les plus importantes dans le cadre d’un appel à projets soutenant la digitalisation des pouvoirs locaux et la connectivité. En tout 162 communes recevront une aide financière, allant de 1300€ à 570 000€.

7. SPORT | Stade de hockey de Wavre: des pistes pour réduire les coûts

Les représentants du cabinet du ministre wallon des Infrastructures sportives, Adrien Dolimont (MR), de la Ville de Wavre, de la RCA locale et de la fédération de hockey se sont réunis ce jeudi, à propos du projet de transformation du stade Justin Peeters, situé à Wavre, en stade de hockey en vue d’y accueillir la coupe du monde 2026.

Il n’y aura pas eu de fumée blanche à l’issue de cette réunion. Personne n’a mis les quatre millions manquants pour boucler le budget sur la table.

Par contre, plusieurs moyens de faire repartir ce budget à la baisse, ou à tout le moins d’en limiter les surcoûts, ont été partagés.

8. SPORT | Cyclo-cross: van der Poel pense que « Evenepoel peut gagner partout »

Le petit-fils de Raymond Poulidor reviendra à la compétition ce dimanche, au cyclo-cross de Hulst, aux Pays-Bas. Au total, il devrait prendre le départ de 15 courses, avec en point d’orgue les championnats du monde (le 5 février à Hoogerheide). Il ne cache pas son admiration pour Evenepoel.

9. SPORT | Diables rouges: Thibaut Courtois a son analyste personnel

C’est une collaboration qui remonte au début de la saison passée, et s’il n’y a pas de lien de cause à effet direct avec les arrêts déterminants de Thibaut Courtois sur penalty, c’est un atout en plus dans la manche du gardien belge.

Thierry Barnerat est un entraîneur de gardiens suisse qui a travaillé pendant vingt ans dans le monde professionnel et pour les sélections d’âge de son pays. Il y a quatre ans, il a quitté le giron fédéral pour travailler avec un Belge, Benjamin De Seille, qui lançait une plate-forme dédiée aux portiers (Keepexpert).

La suite est une première rencontre avec Thierry Courtois, le papa, à Liège, puis une deuxième avec Thibaut en visioconférence. "On leur a présenté notre travail, qui est une analyse détaillée de chaque match d’un gardien, explique Barnerat, qui collabore avec cinq autres gardiens en Europe. Thierry nous a demandé d’analyser sept ou huit matchs de Thibaut, et ils ont été intéressés par notre travail."

10. CULTURE | Raphaël en concert intimiste au Cirque royal: «C’est très fort comme sensation»

Raphaël fait partie des artistes qui détestent la routine. À côté de son activité de chanteur, il a composé plusieurs musiques de films, réalisé des courts-métrages, écrit deux recueils de nouvelles… Sur scène aussi, il aime se renouveler. Cette fois, pour célébrer ses vingt ans de carrière – avec un peu de retard à cause de la pandémie – il a imaginé un spectacle qui mêle théâtre et chansons qui a fait salle comble à Paris au printemps dernier.