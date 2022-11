Les rouages grippés de l’usine à gaz européenne

Pas un vrai plafond

Concrètement, la Commission a proposé de fixer mensuellement le plafonnement à 275 euros le mégawattheure, ce qui revient en fait à ne rien plafonner du tout - les prix n’ayant jamais atteint ce plafond, même pendant les flambées de prix cet été.

C’est en tout cas ce que constatent la Belgique et une majorité d’États membres, clairement insatisfaits par la proposition de la Commission. Toutefois, la base de discussion est bien là malgré tout, poussée par une quinzaine d’États membres convaincus, contrairement à l’Allemagne et aux Pays-Bas, que malgré ce plafonnement le marché du gaz européen peut rester attractif. Sauf que ces deux derniers pays semblent, à tout le moins, arc-boutés sur leur position. "On a encore entendu ces traditionnels arguments sur les pénuries", mentionne un diplomate, qui attire l’attention sur un petit détail donné à l’issue de la réunion : l’adoption de la proposition finale régissant ce plafonnement va de pair avec deux autres mesures (achat groupé de gaz, et avantages accordés aux énergies renouvelables) ; c’est donc bien un paquet qui doit être adopté le 13 décembre prochain. Autrement dit : sans plafonnement, pas d’achats groupés, ni d’avancées sur les renouvelables. Une façon de pousser à un consensus d’ici le 13 décembre, à la veille du prochain sommet européen.

D’ici là, la pression est mise sur la Commission, qui doit revoir sa copie, et vite.

Le champagne au frais…

"La discussion a montré que malgré les divergences qui peuvent exister, nous avons une solution qui pourrait obtenir le soutien d’une majorité", a justement plaidé Kadri Simson, la Commissaire européenne préposée à l’Énergie, tandis que Jozef Sikela, ministre tchèque de l’industrie et du commerce, qui chapeautait ce conseil de l’énergie en vertu de la présidence tchèque de l’UE, se veut optimiste. "Nous ne sabrons pas le champagne mais nous le mettons au frais en attendant la mi-décembre", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion. Ce dernier le reconnaît : "La discussion a été vive, il y a des idées divergentes sur niveaux de plafonnement" a-t-il déploré, sans préciser quelles fourchettes étaient envisagées par les différents États membres. "Pour le moment, on ne s’exprime pas sur le prix car le plafond proposé par la commission est un plafond fixe, or il faut un prix dynamique, ce qui change la façon de penser!", appuyait un diplomate à l’issue de la réunion. Message reçu par la Commission, a priori : "Nous allons écouter, et avons un objectif, avoir un résultat clair pour le 13 décembre", a promis Kadri Simson. L’enjeu est colossal : sans cela, l’unité européenne, qui a prévalu jusqu’ici, risque de vraiment prendre du plomb dans l’aile.