Cette 1re évaluation est le début d’une évaluation continue, qui comprend des étapes comme un plan d’action, prévu pour mai 2023, mais aussi des réévaluations, dès 2026-2027

1. Un refinancement

La demande d’un meilleur financement est l’élément qui est revenu le plus souvent dans la présentation des experts venus d’horizons différents. Pourtant, Luc Hittinger, cardiologue qui a été président de l’université Paris-Est Créteil, et Jooke Denekens, généraliste avec un passé de vice rectrice à l’université d’Anvers, ne pouvaient pas être soupçonnés de défendre leurs intérêts propres. "Il y a une tension entre les tâches d’enseignement, de recherche et des soins, dit le Dr Hittinger en considérant le milieu académique . L’enseignement est souvent le parent pauvre." Pour les experts, refinancer, c’est aussi mieux former, d’autant que la Fédération Wallonie Bruxelles sous-finance selon eux le cursus, en comparaison avec les autres pays européens.

2. Surcharge de travail

Les étudiants en médecine sont débordés, selon les experts, surtout depuis que les 7 années d’études ont été ramenées sur six. Pour le Dr Denekens, l’examen d’entrée balise bien les connaissances des jeunes en math, physique et chimie. "Ce n’est plus nécessaire de reprendre ces matières en bac 1. En Flandre, il n’y a plus de chimie ni de biochimie la 1re année, on commence directement avec le système respiratoire. Les Pays-Bas ont poussé la logique plus loin, ramenant la formation de base sur cinq ans, avant de donner accès à la spécialité."

3. Évaluation et soutien

Les experts soulignent la qualité des activités d’aide à la réussite mises à disposition des élèves de 1re année, mais regrettent qu’ils soient livrés à eux-mêmes les années suivantes, "ce qui provoque des échecs, et donc l’allongement des études et les abandons", dit le Dr Hittinger.Concernant les évaluations, ils veulent que l’étudiant en médecine ne soit plus "quelqu’un qui étudie par cœur, mais qui peut intégrer les connaissances dans les aptitudes, dit Joke Denekens. Il faut évaluer en contexte médical dès la formation de base." Et a fortiori, des évaluations très concrètes au niveau du master, lors des stages. Les experts estiment même que les évaluations in situ – ou "entrustable professional activities" – peuvent aussi servir de rattrapage pour une évaluation théorique défaillante, évitant de prendre trop de retard dans les études, à cause de prérequis qui ne seraient pas acquis.Les experts estiment aussi que le travail de fin d’étude est insuffisamment valorisé. "Il ne représente que 5 crédits, alors que dans d’autres universités ailleurs que dans la FWB, c’est 30", dit Luc Hittinger.