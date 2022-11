Avec un penalty arrêté en début de match, Thibaut Courtois a porté l’équipe.

2. Dis-moi, comment on fait pour devenir astronaute?

Les critères pour espérer faire partie du cercle très fermé des astronautes qui participeront à une mission spatiale sont nombreux.

3. Sexualité: un calendrier de 20 jours pour pimenter votre vie conjugale

Le manque de temps, la routine, le stress, affectent la vie sexuelle de beaucoup de couples. Un calendrier original propose à ceux-ci de relever un défi par jour à leur propre rythme.

4. La Ville de Wavre valide son premier plan climat

Après trois années de tergiversations, Wavre se dote enfin d’un plan climat. Un plan qui sera itératif et qui devra évoluer au fil des années.

5. Les erreurs à éviter pour créer un verger (vidéo)

Monsieur et Madame René Brofort, d’Anderlues, ont acheté un terrain il y a peu et souhaitent y implanter un verger. Les conseils de notre spécialiste jardin, Marc Knaepen.

6. André Villas-Boas parle de son Portugal: « Malgré tout, Ronaldo reste très important »

L’entraîneur portugais ne se dit pas inquiet pour Ronaldo. Il attend beaucoup de l’Argentine (battue mardi), de l’Uruguay… et refuse d’enterrer les Diables rouges.

7. Les étangs de Stavelot bientôt remis à neuf?

Le comité de pilotage des étangs de Stavelot a établi un avant-projet en vue de restaurer le site.

8. The Woodpecker Lodge, un chalet de luxe construit de A à Z par un jeune Waimerais

Amoureux de la montagne, Vincent Fagnoul, de Waimes, a entièrement conçu The Woodpecker Lodge. Un chalet en bois chaleureux et confortable surplombant la vallée de l’Amblève. Déconnexion garantie.

9. Wesley Ajavon, le footballeur de Habay, sur scène aux Poésicales de Virton ce dimanche

Wesley est pianiste et accompagnera la jeune chanteuse de Musson, Mathilde Reuter.

10. Selon le procureur du roi de Tournai, les regards changent sur les violences intrafamiliales

Si les violences intrafamiliales sont encore trop présentes, la société évolue et semble être de plus en plus consciente qu’elles sont inacceptables. État des lieux avec Éric Delhaye, Procureur du Roi.