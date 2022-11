Procès des attentats de Bruxelles : « Le petit frère » du box du procès de Paris est (enfin) né

Si plusieurs centaines de milliers d’euros n’avaient pas été nécessaires pour construire la version initiale, la démonter et remonter le "petit frère" de Paris, on pourrait presque reléguer cette histoire au niveau d’une anecdote. Mais cette modification complète du box des accusés aura aussi retardé le procès de deux mois. Plutôt que de débuter le 10 octobre, le procès s’ouvrira finalement le 5 décembre.

Dans un arrêt prononcé le 16 septembre, la présidente de la cour d’assises avait demandé le démontage des boxes individuels dans lesquels les 8 accusés détenus de ce procès doivent comparaître. Lors de l’audience préliminaire, les avocats de la défense étaient montés aux barricades afin de s’opposer à ce dispositif ultra-sécuritaire ne favorisant ni la parole ni des conditions humaines dignes pour leurs clients. La Cour leur avait donné raison…

Les boxes individuels ont alors été démontés. Seul le socle de base a été conservé.

L’audience préliminaire avait aussi permis de mettre en lumière le manque d’ergonomie de la microphonie. Lorsque les accusés devaient s’exprimer, ils devaient se courber: on a donc relevé ces micros.

Pour des raisons de sécurité, l’effectif policier va être renforcé pour assurer la sécurité autour des accusés. Derrière chacun des 8 accusés détenus, deux rangs de chaises ont été disposés. "La sécurité sera laissée à l’appréciation des forces de l’ordre ", a rappelé Luc Hennart.

A priori, cette nouvelle disposition devrait répondre aux attentes des accusés, de leurs avocats et correspondre au contenu de l’arrêt rendu par la présidente. "Les bâtonniers ont vu le box et ils avaient l’air satisfaits. " La présidente de ce procès n’est plus intervenue dans ce dossier depuis le prononcé de l’arrêt.

1 000 personnes convoquées le 30 novembre

La suite, ce sera mercredi 30 novembre avec la composition du jury. Environ 1 000 jurés potentiels ont été convoqués pour 36 places à attribuer (12 jurés effectifs et 24 suppléants). On sait qu’environ 300 d’entre eux ont bénéficié d’une dispense et d’autres devraient encore échapper à ce long procès d’ici mercredi prochain. On attend donc 600 personnes au sein de l’ancien siège de l’OTAN qui accueille ce procès historique. "Tous les signaux sont au vert. On devrait avoir la possibilité d’avoir un jury assez rapidement."

À quoi ressemblait l’ancien box ?