Combien exactement ? Le pourcentage exact ne sera connu que le 23 décembre après la publication de l’indice-santé de décembre. Certains l’estimaient à 10,84%, mais le chiffre ne fait pas l’unanimité: le secrétariat social SD Worx, voyait plus grand en octobre, évaluant l’indexation à 11,59%.

Les salaires des employés travaillant sous la CP 200 sont indexés chaque année au 1er janvier. Cette année, l’indexation avait déjà été de 3,58%. L’horeca, qui est également indexé une fois par an, avait vu les salaires augmenter de 3,219% au 1er janvier 2022, et l’industrie alimentaire de 3,22%.

Pourquoi tous ceux qui sont augmentés en même temps ne bénéficient-ils pas du même pourcentage ? "Ce sont des accords qui sont pris au niveau des secteurs: le système d’indexation diffère d’un secteur à l’autre. Pour la CP200, on compare l’indice santé de novembre décembre, par rapport à l’indice santé de novembre et décembre de l’année précédente. Le pourcentage ne pourra donc être connu définitivement pour la CP200 que le 23 décembre", explique Jean-Luc Vannieuwenhuyse, expert juridique chez SD Worx. Il ajoute: "Comme l’horeca et l’industrie alimentaires se basent sur d’autres critères, on connaîtra déjà l’indexation à la fin du mois de novembre."

Plus de 10% brut, mais pas autant en net

Si vous attendez depuis janvier cette indexation qui permettra de mettre du beurre dans les épinards, soyez prudents dans vos calculs. L’indexation qui sera annoncée s’applique au salaire brut. L’augmentation du salaire poche se situera entre 4 et 7%.

"Le net varie en fonction du niveau de rémunération. En Belgique, on a un précompte professionnel dont le pourcentage augmente en fonction du niveau de revenu: plus on gagne et plus le précompte professionnel sera élevé." Ce précompte – qui est une sorte d’acompte sur l’impôt définitivement dû – varie d’une personne à l’autre. Notamment, en fonction de la situation familiale qui entre en compte sur le montant du précompte: le nombre de personnes à charge, etc.

Attention, les primes liées à une évaluation, qui sont liées à des performances selon des critères bien définis, ne sont pas indexées. Au final, les 10% sont loin...